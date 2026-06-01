“Euphoria” volvió a sacudir a sus fans. Resulta que el final de la tercera entrega de la serie se emitió el pasado domingo 31 de mayo del 2026 y, tan solo algunas horas después, tanto HBO como el creador Sam Levinson compartieron anuncios que aclararon las dudas sobre el verdadero futuro de la producción. Así, si te gustaría saber si realmente habrá una temporada 4 del show televisivo protagonizado por la galardonada estrella Zendaya, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que, desde su estreno en el 2019, la ficción construyó una audiencia feroz y dividida a partes iguales: fans que defendían su estética y su brutalidad emocional con una devoción casi religiosa, y detractores que cuestionaban si tanta provocación de verdad tenía algo que decir.

Así, la tercera temporada llegó con un salto temporal de cinco años respecto a los eventos anteriores y una apuesta mucho más oscura, colocando a Rue en el centro de un conflicto con el crimen organizado.

¿Y el elenco que construyó esta historia? Pues, incluye nombres que hoy ocupan el primer plano de Hollywood: Zendaya como Rue Bennett, Sydney Sweeney como Cassie, Jacob Elordi como Nate Jacobs y Colman Domingo como Ali, entre otros.

“EUPHORIA”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 4 EN HBO MAX?

La respuesta corta es NO . Tal como reportaron The Hollywood Reporter y Variety, HBO confirmó, en las horas posteriores al estreno del episodio 03x08, que “Euphoria” concluyó con su tercera temporada.

Esta decisión también fue comunicada por Sam Levinson, a través del podcast Popcast de The New York Times, el mismo 31 de mayo.

¿POR QUÉ “EUPHORIA” TERMINÓ CON SU TEMPORADA 3?

“Euphoria” sumó un total de 26 episodios a lo largo de sus tres entregas, ofreciendo una estructura intencionalmente conclusiva.

Es decir, el final de la producción no dejó mucho espacio para continuar, por lo que la decisión de ponerle fin de manera oficial respondería al deseo de Levinson de no extenderla de forma innecesaria.

Además, el reparto del show ha acumulado una proyección internacional enorme, con varios de sus protagonistas inmersos en ambiciosos proyectos fuera de la serie de HBO Max, lo cual también forma parte del contexto de este cierre.

MIRA EL DETRÁS DE CÁMARAS DEL EPISODIO FINAL DE “EUPHORIA”

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “EUPHORIA”?

¡Cuidado con los SPOILERS ! El último episodio de “Euphoria”, titulado “In God We Trust”, tiene una duración de 93 minutos y es el más largo de toda la ficción.

El capítulo concluye con la muerte de Rue Bennett por sobredosis, luego de que ella consumiera pastillas de Percocet, suministradas por Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje), que en realidad contenían fentanilo.

Más tarde, Ali la encuentra sin vida en su sofá, en una escena devastadora para todos los que seguimos la historia de la chica desde el primer día.

El destino del resto de personajes queda así:

Laurie (Martha Kelly) se quita la vida cuando se ve acorralada por una redada de la DEA y sin salida posible.

(Martha Kelly) se quita la vida cuando se ve acorralada por una redada de la DEA y sin salida posible. Alamo muere en su club, luego de que Ali vengara la muerte de Rue en un enfrentamiento directo.

muere en su club, luego de que Ali vengara la muerte de Rue en un enfrentamiento directo. Cassie sobrevive y encuentra en el mundo del contenido digital una salida a su situación, tratando de sobrellevar la muerte de Nate.

sobrevive y encuentra en el mundo del contenido digital una salida a su situación, tratando de sobrellevar la muerte de Nate. Maddy (Alexa Demie) también sobrevive, con el apoyo de Bishop (Darrell Britt-Gibson).

(Alexa Demie) también sobrevive, con el apoyo de Bishop (Darrell Britt-Gibson). Lexi (Maude Apatow) y Jules (Hunter Schafer) siguen con vida, aunque sus arcos quedan en un territorio más contemplativo que resolutivo.

(Maude Apatow) y (Hunter Schafer) siguen con vida, aunque sus arcos quedan en un territorio más contemplativo que resolutivo. Ali trata de seguir adelante, pero marcado por la culpa y la violencia que se desencadenó al vengar a Rue.

O sea, el final de la producción apostó por hacernos testigos de las consecuencias reales de las decisiones de nuestros protagonistas. Y tú, ¿lo disfrutaste?

Sydney Sweeney como Cassie Howard y Alexa Demie como Maddy Perez en una escena del final de la tercera temporada de la serie "Euphoria" (Foto: HBO)

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