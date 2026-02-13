En San Valentín, la plataforma de streaming HBO Max planea convertirse en una aliada perfecta para quienes prefieren celebrar el amor desde el sillón y con control remoto en mano. Y es que su catálogo alberga desde clásicos inolvidables... hasta lagrimones seguros, historias juveniles y comedias divertidas. Así, si no quieres perder tiempo buscando entre cientos de títulos, aquí te traigo una guía con 7 películas perfectas para una maratón romántica, ya sea en pareja, con amigos o en solitario.

LAS 7 PELÍCULAS DE HBO MAX QUE PUEDES VER EN SAN VALENTÍN

1. " Casablanca " (1942)

Empiezo la lista con una obra emblemática del séptimo arte: “Casablanca” de Michael Curtiz.

La cinta se sitúa en la ciudad marroquí del mismo nombre durante la Segunda Guerra Mundial y gira en torno a Rick, un expatriado estadounidense que administra un café frecuentado por refugiados, espías y oficiales nazis... hasta que reaparece Ilsa, el gran amor que lo dejó marcado en París.

De ahí nace un triángulo donde el protagonista debe elegir entre sus sentimientos y ayudar a Ilsa y a su esposo, un líder de la resistencia, a escapar rumbo a Estados Unidos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

2. " Diario de una pasión " (2004)

“Diario de una pasión” es la opción ideal si quieres un melodrama moderno con lágrimas garantizadas.

Ambientada en la Carolina del Sur la década de los 40’s, la producción narra el romance entre Noah, un joven obrero, y Allie, una chica de familia adinerada cuyo entorno se opone a la relación.

Y si bien la guerra y la diferencia de clases los separan, años después se reencuentran cuando ella está a punto de casarse con otro hombre... reabriendo una historia que creían cerrada.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

3. " Mil veces hasta siempre " (2024)

Inspirada en la novela de John Green, “Mil veces hasta siempre” (o “Turtles All the Way Down”) se centra en una adolescente con trastorno obsesivo compulsivo que intenta resolver un misterio mientras lidia con su salud mental y sus primeras experiencias amorosas.

Dirigida por Hannah Marks, la película es una alternativa ideal si buscas un romance juvenil más íntimo, con reflexiones interesantes sobre la psicología de la protagonista.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

4. “Locamente millonarios” (2018)

Si prefieres un San Valentín más ligero, “Crazy Rich Asians” mezcla comedia romántica, choque cultural y lujo extremo en Singapur.

La ficción sigue a Rachel, una profesora que descubre que su novio Nick pertenece a una de las familias más ricas del país, lo que la enfrenta a la desaprobación de su suegra y a un entorno de opulencia que pone a prueba la relación.

¿Cómo verla? En Latinoamérica, con una suscripción activa a HBO Max.

5. “Día de los enamorados” (2010)

Para quienes quieren reconocer distintos tipos de amor en una sola cinta, “Día de los enamorados” (o “Valentine’s Day”) ofrece una estructura narrativa con varias historias cruzadas en Los Ángeles durante el 14 de febrero.

Así, el filme reúne a un amplio elenco que incluye figuras como Jessica Alba, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Julia Roberts y Taylor Swift.

Entre citas fallidas, declaraciones inesperadas y amistades que cambian de rumbo, la película muestra el lado comercial y también vulnerable de la fecha.

¿Cómo verla? En Latinoamérica y Estados Unidos, con una suscripción activa a HBO Max.

6. “Navidad en Armonía” (2022)

Aunque tiene un contexto navideño, “Holiday Harmony” encaja perfecto si te gustan las historias donde el amor aparece cuando cambias de rumbo.

La protagonista es Gail, una cantante y compositora que, en su camino hacia una gran oportunidad musical, queda varada en un pueblo de Oklahoma llamado Harmony Springs y termina ayudando como profesora de música a un grupo de chicos que preparan una gala navideña.

De esta manera, va construyendo un vínculo romántico con Jeremy, un habitante del lugar, mientras se enfrenta a una difícil decisión: regresar a la gran ciudad o quedarse en su nueva comunidad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

7. " Lo que el viento se llevó " (1939)

Cierro la lista con un clásico del amor turbulento: “Lo que el viento se llevó”, largometraje que narra la vida de Scarlett O’Hara, su obsesión por Ashley Wilkes y su compleja relación con Rhett Butler.

Así, la historia combina romance, ambición y tragedia, con una de las escenas finales más icónicas del cine.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

