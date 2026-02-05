¡Habemus estupendas noticias para los fans de Shane e Ilya! El fenómeno televisivo “Heated Rivalry” (en español: “Más que rivales”) llega finalmente a HBO Max Latinoamérica, tras semanas de espera desde su lanzamiento en Canadá y Estados Unidos. Así, miles de nuevos espectadores podrán disfrutar de la serie que se convirtió en el fenómeno del streaming más comentado de finales del 2025. Esto, gracias a presentar el romance secreto entre dos estrellas del hockey sobre hielo, interpretadas por Hudson Williams y Connor Storrie. Así, si quieres saber todos los detalles para no perderte su estreno en territorio latinoamericano, esta es la nota que debes revisar.

Vale precisar que la producción se basa en la saga literaria “Game Changers” de la autora Rachel Reid.

Esta adaptación fue escrita y dirigida por Jacob Tierney, quien logró filmar toda la primera temporada en apenas 36 días y con un presupuesto reducido.

En ese sentido, la serie sigue a Shane Hollander (Hudson Williams), un joven prodigio canadiense del hockey, y a Ilya Rozanov, una estrella rusa algo arrogante y emocionalmente complejo.

Entonces, lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos que coinciden en competencias profesionales... eventualmente se transforma en años de amor, negación y autodescubrimiento.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Más que rivales”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HEATED RIVALRY” EN LATINOAMÉRICA?

La exitosa serie llega a HBO Max Latinoamérica el viernes 6 de febrero del 2026, lo que la convierte en una estupenda alternativa para arrancar tu maratón televisiva del fin de semana.

Originalmente, la producción se estrenó el pasado 28 de noviembre del 2025 en Crave (Canadá) y HBO Max USA.

Y, desde aquel momento, el drama deportivo se volvió viral en las redes sociales a nivel global.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “HEATED RIVALRY” EN LATINOAMÉRICA?

Según la cuenta oficial de @HBOMaxSoporte en X (red social antes conocida como Twitter), el lanzamiento de “Más que rivales” en América Latina respeta el siguiente horario:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 12:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 1:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana 2:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay 3:00 a.m.

Nota importante: para los fans brasileños, la espera será un poco más larga. El estreno en Brasil está programado para el 13 de febrero, una semana después que el resto de la región.

¿CÓMO VER “HEATED RIVALRY” EN LATINOAMÉRICA?

Para disfrutar de “Más que rivales” en Latinoamérica, asegúrate de contar con una suscripción activa a HBO Max.

Recuerda que la plataforma está disponible en todos los países del territorio latinoamericano y ofrece diferentes planes.

Además, se espera que el servicio de streaming lance un episodio nuevo cada viernes. Es decir, con 6 capítulos en total, la temporada se extendería durante seis semanas y concluiría el 13 de marzo.

La serie "Más que rivales" desarrolla su primera temporada a lo largo de 6 episodios (Foto: Crave / HBO Max)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí