Después de más de un año de espera, “Shrinking” (en español: “Terapia sin filtro”) regresa a Apple TV+ con su esperadísima tercera temporada. Y, por supuesto, esta noticia he emocionado a los fans de la serie protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, la cual se ha convertido en uno de los títulos más queridos de la plataforma de streaming gracias a su brillante mezcla de humor y drama sobre el duelo, el perdón y, ahora, la capacidad de seguir adelante. Así, ¿ya quieres ver su nueva tanda de episodios? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que esta entrega de la serie de Apple TV+ continúa narrando la historia de Jimmy Laird (Jason Segel), un terapeuta que—tras la muerte de su esposa—comienza a romper las reglas éticas de su profesión.

De esta manera, empieza a decirle a sus pacientes lo que realmente piensa, generando cambios masivos en sus vidas y en la suya propia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Shrinking” - Temporada 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “SHRINKING” - TEMPORADA 3

La tercera entrega de la producción se compone de 11 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre enero y abril del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 3 de “Shrinking”:

Episodio 1 - “My Bad”: miércoles 28 de enero del 2026

miércoles 28 de enero del 2026 Episodio 2 - “Happiness Mission”: miércoles 4 de febrero del 2026

miércoles 4 de febrero del 2026 Episodio 3 - “D-Day”: miércoles 11 de febrero del 2026

miércoles 11 de febrero del 2026 Episodio 4 - “The Field”: miércoles 18 de febrero del 2026

miércoles 18 de febrero del 2026 Episodio 5 - “Hold Your Horsies”: miércoles 25 de febrero del 2026

miércoles 25 de febrero del 2026 Episodio 6 - “Dereks Don’t Die”: miércoles 4 de marzo del 2026

miércoles 4 de marzo del 2026 Episodio 7 - “I Will Be Grape”: miércoles 11 de marzo del 2026

miércoles 11 de marzo del 2026 Episodio 8 - “Depression Diet”: miércoles 18 de marzo del 2026

miércoles 18 de marzo del 2026 Episodio 9: miércoles 25 de marzo del 2026

miércoles 25 de marzo del 2026 Episodio 10: miércoles 1 de abril del 2026

miércoles 1 de abril del 2026 Episodio 11 (Final de temporada): miércoles 8 de abril del 2026

Cabe resaltar que, aunque el calendario oficial indica que los capítulos se estrenan los miércoles, Apple TV+ tiene la práctica de adelantar sus lanzamientos en varios territorios, permitiendo que los suscriptores puedan ver los nuevos episodios durante las noches de los martes .

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “SHRINKING” - TEMPORADA 3?

Según el patrón de estreno que la plataforma ha seguido con otras series originales como “Hijack”, “Pluribus” y “Severance”, el lanzamiento de los capítulos de la temporada 3 de “Shrinking” respetaría la programación establecida en la próxima tabla.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los martes España 3:00 a.m. de los miércoles

Es importante recalcar que estos horarios son referenciales y podrían variar de acuerdo con la configuración de la plataforma en tu región.

¿CÓMO VER “SHRINKING” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, la comedia dramática “Shrinking” es un título exclusivo de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los episodios de la temporada 3 de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Recuerda que las dos primeras entrega de la ficción también están disponibles en el catálogo del servicio de streaming, lo que te permite ponerte al día hasta la llegada de la tercera.

El póster de la temporada 3 de "Shrinking", comedia dramática creada por Jason Segel, Bill Lawrence y Brett Goldstein (Foto: Warner Bros. Television / Apple TV+)

