Rudo está de vuelta, aunque sea por unos segundos. Y es que “Gachiakuta”, uno de los animes que más ruido generó en el catálogo de Crunchyroll durante el 2025, acaba de presentar su primer avance oficial rumbo a la segunda temporada: un adelanto en video acompañado de nuevas ilustraciones de los personajes de la producción. Así, ¿te gustaría verlo y conocer más detalles sobre la próxima entrega del show televisivo? Entonces, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la franquicia nació como manga de Kei Urana, la cual se serializa en la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha desde el 2022, acumulando 19 volúmenes recopilados hasta julio del 2026.

En ese sentido, el anime sigue a un joven marginado que es acusado injustamente de asesinato y desterrado a un vertedero conocido como el Pozo, donde debe dominar un nuevo poder y unirse a un grupo llamado los Cleaners para enfrentar a las criaturas hechas de basura que habitan ese lugar.

¿QUÉ MUESTRA EL ADELANTO DE “GACHIAKUTA” - TEMPORADA 2?

El video, de poco más de 30 segundos de duración, fue difundido primero en eventos como el Anime Expo 2026 y en la 25° Exhibición del Cómic en Taipéi.

Eventualmente, el pasado martes 28 de julio, se liberó para el público general a través de los canales oficiales de “Gachiakuta”.

Y si bien el adelanto no entrega detalles de la trama, una secuencia de persecución en sus primeros segundos deja entrever el inicio del arco que vendrá.

A continuación, puedes disfrutar del avance oficial de la temporada 2 de la serie:

Cabe resaltar que junto al audiovisual, la página oficial de la franquicia también compartió nuevas ilustraciones de los personajes Enjin y Zanka, presentados disfrutando de comidas locales de Norteamérica y Taipéi.

Este póster promocional de la segunda temporada de "Gachiakuta" presenta al personaje Enjin disfrutando de dumplings (Foto: Bones / Avex Pictures / Kodansha)

Este póster promocional de la segunda temporada de "Gachiakuta" presenta al personaje Zanka comiendo un perrito caliente (Foto: Bones / Avex Pictures / Kodansha)

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA TEMPORADA 2 DE “GACHIAKUTA” DENTRO DE LA HISTORIA?

Se espera que la temporada 2 de "Gachiakuta" adapte el arco del Corredor de Información, el octavo arco argumental del manga original.

Así, la producción mostrará la persecución a alta velocidad entre los Cleaners y los Raiders, y un duelo directo entre Rudo y un nuevo antagonista.

Es decir, esta nueva tanda de episodios tomará la posta justo donde cerró la primera entrega, la cual llevó a la pantalla el arco del Mural del Legado.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “GACHIAKUTA”?

Para tristeza de muchos fans, hasta el momento, no existe fecha ni ventana de estreno confirmada para el lanzamiento de la segunda entrega de "Gachiakuta“.

Lo cierto es que la renovación de la serie se anunció durante el Jump Festa del año pasado y, desde entonces, el proyecto se mantiene en producción sin mayores detalles públicos sobre su cronograma.

Y tú, ¿ya te mueres de ganas de ver los próximos capítulos?

En su segunda temporada, se espera que el anime "Gachiakuta" siga explorando géneros como la comedia, la acción y el drama (Foto: Bones / Avex Pictures / Kodansha)

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