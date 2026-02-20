Eric Dane: Sam Levinson, Ashton Kutcher y más estrellas de Hollywood le dicen adiós

La muerte de Eric Dane, recordado por su icónico papel como el Dr. Mark Sloan en "Grey’s Anatomy", ha conmocionado a Hollywood. Y es que, compañeros de reparto, directores y figuras del entretenimiento le rindieron homenaje tras su fallecimiento este jueves a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

A través de comunicados oficiales y emotivos mensajes en redes sociales, el entorno del cine y la televisión ha destacado no solo su legado artístico, sino su incansable labor de concienciación sobre la enfermedad que padecía.

Tras su diagnóstico en 2025, Dane utilizó su plataforma para dar visibilidad a la ELA, convirtiéndose en un defensor de la investigación científica para hallar una cura | Foto: AFP

Sam Levinson, creador de la serie "Euphoria", donde Eric interpretó a Cal Jacobs, expresó su pesar mediante un comunicado difundido por The Hollywood Reporter. “Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. [...] Que su memoria sea una bendición”, dijo.

Por su parte, el actor Ashton Kutcher, con quien Dane compartía una estrecha amistad fuera de los focos, recordó su faceta más personal y su participación en la liga privada de fútbol Franklin Strip. “La liga de fútbol ‘fantasy’ de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. [...] Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA”, indicó.

El Dr. Sloan fue interpretado por el actor Eric Dane (Foto: ABC)

Desde la cadena ABC y 20th Television, estudios que albergaron su éxito en el drama médico Grey’s Anatomy, lamentaron la pérdida de quien consideran una “presencia inolvidable”.

Colegas como James Pickens Jr. y Sarah Drew compartieron sus condolencias, mientras que Patrick Dempsey difundió material audiovisual del actor visibilizando su condición.

Alyssa Milano, quien compartió pantalla con él en la serie Charmed, destacó su particular carácter. “No puedo dejar de ver esa chispa en sus ojos justo antes de decir algo que te haría replantearte toda tu perspectiva”, comentó.

En sus últimos meses, Dane se volcó en la investigación de la ELA. Asimismo, pasó sus últimos días en la intimidad de su hogar, rodeado por su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia. Su último trabajo relevante fue en la serie "Brilliant Minds", donde, en un giro del destino, interpretó a un bombero con la misma enfermedad.

*Con información de EFE

