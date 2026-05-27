¡Atención, Lima! Enel compartió con el público en general los próximos cortes de luz programados en varios distrios de Lima, que se extenderán del miércoles 27 al viernes 29 de mayo de 2026. En las siguientes líneas puedes encontrar los reportes con toda la información mencionada.

Tener en cuenta que los cortes de luz se aplican a ciertas zonas de cada distrito y en horarios asignados. La falta del servicio se debe a trabajos de mantenimiento para mantener la calidad del recurso ofrecido a la capital y la provincia constitucional.

Corte de luz en Lima del 27 al 29 de mayo

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

Independencia (De 08:00 a 19:30) : Sectores Urb. Túpac Amaru (varias cuadras de Jr. Arhua, Av. Condorcanqui, Av. Huaytapampa y calles anexas), A.H. El Paraíso de Belén (manzanas A a Z10), A.H. Corazón de Jesús y A.H. Santa Rosa.

: Sectores Urb. Túpac Amaru (varias cuadras de Jr. Arhua, Av. Condorcanqui, Av. Huaytapampa y calles anexas), A.H. El Paraíso de Belén (manzanas A a Z10), A.H. Corazón de Jesús y A.H. Santa Rosa. Rímac (De 08:00 a 18:00) : A.H. Villa María del Rímac, Jr. Alfonso Ugarte, Av. San Cristóbal, A.H. Villa San Cristóbal, Jr. Ayuntamiento, Jr. Bolognesi, Jr. Cabildantes, entre otros sectores.

: A.H. Villa María del Rímac, Jr. Alfonso Ugarte, Av. San Cristóbal, A.H. Villa San Cristóbal, Jr. Ayuntamiento, Jr. Bolognesi, Jr. Cabildantes, entre otros sectores. Puente Piedra (De 08:30 a 16:30) : Parcela 62, unidad catastral 11496, lote 02, fundo Ex Coop. Gallinazo.

: Parcela 62, unidad catastral 11496, lote 02, fundo Ex Coop. Gallinazo. San Martín de Porres (De 09:00 a 18:00) : Áreas como Asoc. Viv. El Remanso de Naranjal, Urb. Alejandra, Asoc. El Álamo II y otras urbanizaciones de Naranjal estarán sin servicio.

: Áreas como Asoc. Viv. El Remanso de Naranjal, Urb. Alejandra, Asoc. El Álamo II y otras urbanizaciones de Naranjal estarán sin servicio. San Juan de Lurigancho (De 09:30 a 16:30) : Restringido en A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Proyecto Intern. Nuevo Milenio y zonas de Nueva Vida.

: Restringido en A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Proyecto Intern. Nuevo Milenio y zonas de Nueva Vida. Ancón (De 08:30 a 17:30) : Tramos de Calle S/N, Calle Jorge Chávez, Av. 2 de Mayo, Calle José Carlos Mariátegui y Edificio Vista Mar.

: Tramos de Calle S/N, Calle Jorge Chávez, Av. 2 de Mayo, Calle José Carlos Mariátegui y Edificio Vista Mar. Pueblo Libre (De 08:30 a 18:30) : Avenidas 28 de Julio, Mariano Cornejo, San Martín, Plaza de la Bandera y calles aledañas.

JUEVES 28 DE MAYO

Los Olivos (De 08:00 a 18:00) : Sectores de Calle La Caridad, Jr. El Patriotismo, Jr. La Prudencia, Jr. La Sinceridad, Jr. La Pureza, Jr. La Justicia, Calle La Claridad, Urb. Pro y manzanas asociadas.

: Sectores de Calle La Caridad, Jr. El Patriotismo, Jr. La Prudencia, Jr. La Sinceridad, Jr. La Pureza, Jr. La Justicia, Calle La Claridad, Urb. Pro y manzanas asociadas. San Martín de Porres / Callao (De 09:00 a 18:00) : Asoc. Filadelfia, Asoc. Mi Terruño, Asoc. Viv. Praderas del Sol, entre otros conjuntos residenciales.

: Asoc. Filadelfia, Asoc. Mi Terruño, Asoc. Viv. Praderas del Sol, entre otros conjuntos residenciales. Carabayllo (De 09:30 a 17:30) : Calle Los Faisanes frente a Mz A2 y de 09:30 a 18:00 en A.H. Su Majestad Hirohito, Comité 38 Ampl. Señor de Luren y Agrup. Fam. El Resplandor.

: Calle Los Faisanes frente a Mz A2 y de 09:30 a 18:00 en A.H. Su Majestad Hirohito, Comité 38 Ampl. Señor de Luren y Agrup. Fam. El Resplandor. Comas (De 09:30 a 17:30) : Sublote Av. Chacra Cerro S/N.

: Sublote Av. Chacra Cerro S/N. Puente Piedra (De 10:00 a 18:00): En Urb. Gallinazos, parcela 63, sublote 02, Cooperativa Agraria Gallinazo.

VIERNES 29 DE MAYO

Ventanilla (De 08:30 a 17:30) : A.H. Oasis de Pachacútec, A.H. San Pablo Pachacútec, Agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito y zonas industriales de Cerro Cachito.

: A.H. Oasis de Pachacútec, A.H. San Pablo Pachacútec, Agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito y zonas industriales de Cerro Cachito. San Antonio de Chaclla (De 08:30 a 19:30) : Grupo Bolognesi, Jicamarca y varias asociaciones productivas, con una amplia cobertura de manzanas afectadas.

: Grupo Bolognesi, Jicamarca y varias asociaciones productivas, con una amplia cobertura de manzanas afectadas. Breña (De 08:30 a 17:30) : Jr. Alto de la Luna, Jr. Oxapampa, Jr. Huancabamba, Jr. Castrovireyna, Jr. Napo, Jr. Gral. Luis José Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Restauración, Prolg. Loreto, Jr. Deán Valdivia, Jr. Pucallpa, Jr. Justa García Robledo y áreas adyacentes.

: Jr. Alto de la Luna, Jr. Oxapampa, Jr. Huancabamba, Jr. Castrovireyna, Jr. Napo, Jr. Gral. Luis José Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Restauración, Prolg. Loreto, Jr. Deán Valdivia, Jr. Pucallpa, Jr. Justa García Robledo y áreas adyacentes. San Juan de Lurigancho (De 09:30 a 16:30) : Asoc. Viv. Villa Mercedes, A.H. Sargento II Fernando Lores Tenazoa y Asoc. Daniel Alcides Carrión.

: Asoc. Viv. Villa Mercedes, A.H. Sargento II Fernando Lores Tenazoa y Asoc. Daniel Alcides Carrión. Independencia (De 11:30 a 17:30) : P.J. El Ermitaño, Av. 16 de Marzo, Av. Los Ficus, Calle Los Nardos, Jr. Los Cedros, Calle Los Damascos, Calle Las Casuarinas, Av. Las Violetas y Calle Los Cipreses.

: P.J. El Ermitaño, Av. 16 de Marzo, Av. Los Ficus, Calle Los Nardos, Jr. Los Cedros, Calle Los Damascos, Calle Las Casuarinas, Av. Las Violetas y Calle Los Cipreses. San Martín de Porres / Los Olivos (De 14:00 a 17:00) : Urb. Puerta de Pro, A. Viv. Res. Río Santa y Urb. Las Gardenias de Pro.

: Urb. Puerta de Pro, A. Viv. Res. Río Santa y Urb. Las Gardenias de Pro. Rímac (De 09:00 a 19:00) : A.H. Municipal N° 3, A.H. 6 de Agosto, A.H. Horacio Zevallos, A.H. San Sebastián, Coop. Miraflores, A.H. Balcón del Rímac, A.H. Municipal III Sct. Primavera, A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Manuel Seoane Corrales, A.H. Las Brisas Flor de Amancaes, A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H. Sagrado Corazón de Jesús, A.H. N° 3 Cantera de Amancaes, A.H. N° 3 Laura Calle, A.H. Sta. Rosa de Lima, Asoc. Pob. Aquilino Sam Jara, A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes, entre otros sectores.

: A.H. Municipal N° 3, A.H. 6 de Agosto, A.H. Horacio Zevallos, A.H. San Sebastián, Coop. Miraflores, A.H. Balcón del Rímac, A.H. Municipal III Sct. Primavera, A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Manuel Seoane Corrales, A.H. Las Brisas Flor de Amancaes, A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H. Sagrado Corazón de Jesús, A.H. N° 3 Cantera de Amancaes, A.H. N° 3 Laura Calle, A.H. Sta. Rosa de Lima, Asoc. Pob. Aquilino Sam Jara, A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes, entre otros sectores. Comas (De 08:00 a 18:00): Urb. El Pinar y Asoc. Viv. PNP Juan Linares Rojas.



