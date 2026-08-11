La Luna se interpondrá frente al Sol durante 138 segundos, dando lugar a una franja de totalidad que podrá ser observada en determinadas zonas del planeta. El fenómeno concentrará la atención de científicos y aficionados a la astronomía por sus particulares efectos sobre la atmósfera. Para estudiar estos cambios, la NASA tiene previsto desplegar 86 globos científicos en Islandia y España. Las investigaciones permitirán recopilar información durante el desarrollo del eclipse solar.

La totalidad recorrerá únicamente el hemisferio norte y atravesará territorios como Groenlandia, Islandia y España, además de una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia. Aunque el recorrido no incluirá al Perú, el evento promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año. Los aficionados peruanos podrán seguir el desarrollo del eclipse mediante las transmisiones oficiales de la NASA. Así, el espectáculo podrá ser observado en directo desde distintas partes del mundo.

A esta hora iniciará el eclipse que se verá en su esplendor en España y parte de Europa

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), el eclipse iniciará su recorrido a las 17:34 horas, en el mar de Bering, y culminará a las 21:58 en el Atlántico. En total, el fenómeno tendrá una duración de 264 minutos y alcanzará su punto máximo cerca de Islandia, sobre aguas del Atlántico. Este momento está previsto alrededor de las 19:46 horas, cuando el eclipse llegará a su mayor intensidad. El evento podrá seguirse en distintas zonas, aunque con variaciones según la ubicación.

En A Coruña, la fase parcial comenzará a las 19:31, tendrá su punto máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22. En Burgos, el inicio está previsto para las 19:33 y el máximo llegará aproximadamente a las 20:29. Mientras tanto, en Palma de Mallorca, el eclipse comenzará cerca de las 19:38 y alcanzará su mayor cobertura alrededor de las 20:32. Allí, el fenómeno se producirá pocos minutos antes de que el Sol se oculte por el horizonte.

Por esta razón no el eclipse no se verá en Perú ni en otra parte de Sudamérica mientras dure el fenómeno

El eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de 2026 no podrá ser observado de manera directa desde el territorio peruano. De acuerdo con el mapa oficial de la NASA, la sombra proyectada por la Luna no llegará a Sudamérica durante el desarrollo del fenómeno. Esto significa que el Perú quedará fuera tanto de la franja de totalidad como de las zonas donde será posible apreciar el eclipse en su fase parcial. Los aficionados a la astronomía deberán recurrir a otras alternativas para seguir el espectáculo celeste.

La trayectoria de la sombra lunar dejará completamente al margen al continente sudamericano durante esta jornada astronómica. Por ello, ningún país de Sudamérica podrá contemplar directamente el eclipse del 12 de agosto. El fenómeno concentrará su recorrido en otras regiones del planeta, donde sí podrán apreciarse sus distintas fases. Desde el Perú, la alternativa será seguir el evento mediante las transmisiones oficiales disponibles en línea.

Conoce los detalles de este eclipse que la NASA ha venido estudiando y lo que se espera ver

La fase de totalidad del eclipse solar tendrá una duración máxima de 138 segundos, equivalentes a dos minutos y 18 segundos, en los lugares mejor ubicados dentro de su recorrido. Durante ese breve lapso, el día se transformará en una especie de noche momentánea, mientras el cielo se oscurece y la temperatura desciende ligeramente. A simple vista, será posible apreciar la corona solar, el resplandor de gas que rodea al Sol. En Cataluña, los puntos con mejores condiciones permitirán observar hasta un minuto y 37 segundos de totalidad.

Este eclipse también forma parte de una particular sucesión de fenómenos solares que podrán apreciarse desde la península ibérica durante tres años consecutivos. El 2 de agosto de 2027 llegará un eclipse solar total cuya franja atravesará el sur de España, especialmente Andalucía, con una totalidad de seis minutos y 23 segundos. Se tratará de uno de los eclipses más prolongados del siglo XXI. Posteriormente, el 26 de enero de 2028, un eclipse anular podrá ser observado desde Cataluña.

¿Qué viene realizando la NASA para este eclipse que viene captando la atención de miles de científicos?

El eclipse solar del 12 de agosto no solo ofrecerá un espectáculo en el cielo, sino que también se convertirá en una oportunidad para estudiar el comportamiento de la atmósfera. La NASA desplegará 86 globos científicos en Islandia y España para registrar los efectos de la totalidad y obtener imágenes de la sombra lunar desde las alturas. En territorio islandés serán enviados 80 de estos dispositivos, cuyos vuelos comenzarán 18 horas antes del eclipse. Las operaciones continuarán hasta ocho horas después de concluido el fenómeno.

La investigación se centrará en la capa límite terrestre, la zona inferior de la atmósfera que permanece en contacto directo con la superficie. Su comportamiento cambia según factores como la temperatura del suelo, la humedad y los ciclos diarios de calentamiento y enfriamiento. Experimentos realizados durante los eclipses de octubre de 2023 y abril de 2024 mostraron que esta capa se redujo en lugares con cielos despejados. Sin embargo, dicha variación no fue detectada en las zonas donde la presencia de nubes cubría el cielo.

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