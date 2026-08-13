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Resumen

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Vista del sol durante el eclipse solar total en Zaragoza, España, el 12 de agosto de 2026. (Foto de Jakub Porzycki / Anadolu vía AFP)
Vista del sol durante el eclipse solar total en Zaragoza, España, el 12 de agosto de 2026. (Foto de Jakub Porzycki / Anadolu vía AFP)
/ JAKUB PORZYCKI
Por Agencia EFE

El reciente eclipse total de Sol aún deja sus imágenes frescas en la retina cuando ya se piensa en el que llegará en doce meses y que los científicos consideran como el del siglo por su inusual duración, que será de más de seis minutos en Egipto. Un trío que se cerrará en 2028 con otro anular.

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