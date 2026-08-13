El reciente eclipse total de Sol aún deja sus imágenes frescas en la retina cuando ya se piensa en el que llegará en doce meses y que los científicos consideran como el del siglo por su inusual duración, que será de más de seis minutos en Egipto. Un trío que se cerrará en 2028 con otro anular.

En agosto, en concreto el día 2, pero de 2027 la Luna volverá a tapar completamente el Sol y su fase de totalidad más larga será de 6 minutos y 23 segundos, lo que le convertirá en uno de los eclipses totales más largos del siglo, según datos del español Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El fenómeno comenzará en el océano Atlántico, tras lo cual cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para terminar en el océano Índico.

Los primeros eclipses del trío ya en marcha tienen, entre otras, dos diferencias. El primero solo superó los dos minutos de totalidad cerca de Islandia, mientras que el 2027 será de más de seis.

La otra diferencia es la hora, mientras el recién pasado fue de tarde y cerca del anochecer en España, donde mejor se ha podido ver, el del año próximo será por la mañana, con lo que el contraste entre la luz del día y la momentánea noche será más pronunciada.

Desde que comience en el Atlántico a las 07.30 hora GMT hasta que acabe en el Índico, a las 14.43 hora GMT, pasarán 313 minutos. Los lugares de la centralidad en Egipto serán los mejores del mundo para observar este eclipse, agrega el IGN.

Y tras dos totales, el año 2028 comenzará con uno anular, que se producirá el 26 de enero. En esa fecha, la Luna no llegará a cubrir del todo el disco solar, por lo que se forma un intenso anillo de fuego alrededor de la silueta de nuestro satélite.

El máximo del eclipse se alcanzará en Brasil, donde la duración de la anularidad será de 10 minutos y 27 segundos, lo que hará de este eclipse anular en uno de los más largos de este siglo.

La fase de anularidad comenzará en el océano Pacífico, y atravesará gran parte de América del Sur (Ecuador, Perú, el extremo sur de Colombia, Brasil, Surinam y Guayana Francesa), para adentrarse luego en el océano Atlántico antes de llegar a Portugal (entrando primero por las Islas Azores) y terminar en España.

La zona de parcialidad cubrirá también América Central, gran parte de América Norte y Sur, el sur de Groenlandia, la zona más occidental de Europa y algunas regiones del norte de África.

El eclipse comenzará a las 11.06 hora GMT en el Pacífico y terminará a las 17.08 hora GMT en España, por lo que tendrá una duración total de 362 minutos, indican los datos del IGN.