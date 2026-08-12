El daño puede manifestarse mediante manchas negras, degradados o píxeles muertos que aparecerán en las fotografías y videos posteriores. (Foto: Dallas Penner)
El daño puede manifestarse mediante manchas negras, degradados o píxeles muertos que aparecerán en las fotografías y videos posteriores. (Foto: Dallas Penner)
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Apuntar la cámara del celular directamente al Sol durante varios minutos y sin protección podría causar daños permanentes en el sensor. Los lentes concentran la intensa luz solar sobre una superficie diminuta, lo que puede sobrecalentar el módulo y quemar los fotodiodos encargados de capturar la imagen, según explica Euronews.

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