Aunque el 12 de agosto el protagonista es el eclipse, será una larga noche para los aficionados al cielo que vivan en el hemisferio norte, porque cuando caiga la oscuridad empezará uno de los fenómenos más esperados de cada verano: la lluvia de estrellas de las perseidas, que alcanzará su máximo de actividad. | Foto: Magnific
Aunque el 12 de agosto el protagonista es el eclipse, será una larga noche para los aficionados al cielo que vivan en el hemisferio norte, porque cuando caiga la oscuridad empezará uno de los fenómenos más esperados de cada verano: la lluvia de estrellas de las perseidas, que alcanzará su máximo de actividad. | Foto: Magnific
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Todo gran acontecimiento, como el eclipse solar total del 12 de agosto que afecta a gran parte de España, está rodeado de aspectos fascinantes y curiosidades. ¿Con qué artefactos se predecían en la antigüedad estos fenómenos astronómicos? ¿Qué te pierdes si no estás en una zona de totalidad? ¿Algún día dejará de haber eclipses?

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