Los peruanos tendrán que esperar hasta el 11 de mayo de 2059 para observar nuevamente un eclipse total de Sol desde una parte del territorio nacional, según las previsiones astronómicas de la NASA.

Este 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse total que atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. El fenómeno movilizará a científicos y aficionados, pero no será visible desde Perú.

Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y cubre por completo el disco solar. Durante unos instantes, el cielo se oscurece en los lugares situados dentro de una estrecha franja conocida como trayectoria de totalidad.

En 2059, esta franja atravesará el norte de Perú, incluidas zonas de Tumbes y de la región Loreto. Solo quienes se encuentren dentro de esa trayectoria podrán experimentar la oscuridad total, mientras que en el resto del país el fenómeno se observará de manera parcial.

Fuente: https://hilltopviews.org.uk

El catálogo de eclipses solares de la NASA señala que la trayectoria también recorrerá Ecuador, el extremo sur de Colombia y Brasil. La ubicación exacta será determinante, pues la fase total tendrá una duración distinta en cada lugar.