Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y cubre por completo el disco solar. (Foto: Starline)
Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y cubre por completo el disco solar. (Foto: Starline)
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Los peruanos tendrán que esperar hasta el 11 de mayo de 2059 para observar nuevamente un eclipse total de Sol desde una parte del territorio nacional, según las previsiones astronómicas de la NASA.

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