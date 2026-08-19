¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
JUEVES 20 DE AGOSTO
Callao (De 8:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- A.H. VICTOR GONZALES MZ. E.
Ventanilla (De 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- A.H. JOSÉ OLAYA BALANDRA MZS. 2G, 45A, A2, B1, B2, C, C2, D2, E1, F1, F2, G, G1, H1, N1 P1, T1, U, U1, V, W, X1, Z1, A.H. MARÍA JESÚS ESPINOZA MZS. A1, A3, B10, B11, B12, D, E, H1, L, Q1, R, R1, X1.
Carabayllo (De 9:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- A.H. KEIKO SOFÍA FUJIMORI MZS. A, C, D, E1, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, A.H. SOL NACIENTE MZS. A, B, A.H. NUEVA AURORA 5TO SECTOR MZS. D, E, A.H. MORIHIZA AOKI MZS. A, B, C, D, E1, I1, N.
Comas (De 9:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- AV. 22 DE AGOSTO CDRAS. 11, 12, JR. VICENTE ANGULO CDRA. 3, JR. MARTIN ARANGURI CDRAS. 2, 3, 4, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 7, 8, 60, 61, 62, 63, 64 JR. BARCENO CDRA. 1, JR. BAQUIJANO Y CARRILO CDRA. 1, JR. GABRIEL BEJAR CDRAS. 7, 8, JR. BRICEÑO CDRA. 1, CALLE CUSIHUAMAN CDRAS. 1, 2, CALLE FERNANDEZ LOPEZ ALDANA CDRA. 2, CALLE DIANDERAS CDRA. 1, JR. JOSÉ SANTOS FIGUEROA CDRA. 1, URB. STA. LUZMILA MZS. A2, A3, B2, B3, C3, D3, E3, H2, U2, W2, X1, Y2, Z1, Z2.
Jesús María (De 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- UNIVERSITARIA CDRAS. 7, 8, 60, 61, 62, 63, 64 JR. BARCENO CDRA. 1, JR. BAQUIJANO Y CARRILO CDRA. 1, JR. GABRIEL BEJAR CDRAS. 7, 8, JR. BRICEÑO CDRA. 1, CALLE CUSIHUAMAN CDRAS. 1, 2, CALLE FERNANDEZ LOPEZ ALDANA CDRA. 2, CALLE DIANDERAS CDRA. 1, JR. JOSÉ SANTOS FIGUEROA CDRA. 1, URB. STA. LUZMILA MZS. A2, A3, B2, B3, C3, D3, E3, H2, U2, W2, X1, Y2, Z1, Z2.
San Juan de Lurigancho (De 1:00 p.m. a las 5:00 p. m.)
- A.H. EDUARDO DE LA PINIELLA MZS. C2, C3, C13, D1, D8, D9, PROGRAMA CIUDAD MCA.L CÁCERES 2DA ETP. MZS. C2, C3, C13, D1, D8, D9, A.H. COMERCIANTES Y ARTESANOS MZS. D1, D8, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA. 38
VIERNES 21 DE AGOSTO
Puente Piedra (De 8:30 a. m. a las 6:30 p. m.)
- ASOC. VIV. LOS PORTALES I ETP MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, ASOC. DE VIV. LAS AZUCENAS MZS. A, B, ASOC. VIV. EL TREBOL MZS. A, B, C, ASOC. VIV. LAS FRESAS MZS. C, F, H, J, K, M, N, P, P1, Q, R, S, Y, Z, PRO. VIV. LA ARBOLEDA DE CARBAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, PRO. VIV. SAN AGUSTÍN MZS. B, C, E, H, I, K, ASOC. VIV. LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, PRO. VIV. LOS SAUCES MZS. A, B, ASOC. PROP. VIV. CENTENO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. VIV. LAS GARDENIAS MZ. B, ASOC. PROP. LAS CANAS MZS. A, B.
Callao (De 9:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- UNIDAD MODELO CHALETS 1, 2, 3, 4.
San Miguel (De 8:00 a. m. a las 7:00 p. m.)
- CALLE MARTÍN DE MURÚA CDRAS. 1, 2, CALLE CARLOS GONZALES CÁNDAMO CDRA. 2, AV. LA MARINA CDRAS. 26, 27, AV. RAFAEL ESCARDÓ CDRA. 5, CALLE JUAN RUIZ ARCE CDRA. 1, AV. LUIS BANCHERO ROSSI CDRA. 2, CALLE CARLOS GONZALES CDRA. 2, CALLE CONTISUYO CDRA. 2, AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE CDRA. 4.
Carabayllo (De 9:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- ASOC. PRO. VIV. LOS SUYOS EL REPOSO DE CARABAYLLO MZ. E.
Puente Piedra (De 9:30 a. m. a las 5:30 p. m.)
- PRO. VIV. PRIMERO DE MAYO MZS. A, B, C, C1, D, E, F, I, J, K, K1, L, ASOC. DE PROP. ANTOFAGASTA MZ. M, ASOC. DE VIV. SAN LUCAS DE PUENTE PIEDRA MZ. A, C.P. LOS GRAMADALES MZ. I, ASOC. DE PROP. Y COMITÉ DE OBRAS MZ. M, ASOC. DE POSESIONARIOS 23 DE NOVIEMBRE LAS PALMERAS MZ. C.
SÁBADO 22 DE AGOSTO
Los Olivos (De 9:00 a. m. a las 6:00 p. m.)
- ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CHILLÓN MZS. A1, A2, B, B2, C, C2, D1, D2, E2, F, F2, H, H2, I, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, LOT. VILLA MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PORTALES DE CHILLÓN MZS. A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F2, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, LL1, LL2, M, M1, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, ASOC. VIV. ALAMEDA DE CHILLÓN MZS. A, B
Ventanilla (De 8:30 a. m. a las 6:30 p. m.)
- CALLE PABLO BONNER CDRA. 1, URB. ZONA INDUSTRIAL MZS. I1, I7, I8, I9, I14, I15, AV. REVOLUCIÓN CDRAS. 2, 5, 6, 8, CALLE BANCHERO ROSSI CDRA. 1, CALLE LA PAMPILLA CDRA. 1, AV. NESTOR GAMBETTA KM. 4.94, CALLE NICOLÁS COPERNICO CDRA. 1.
Los Olivos (De 2:00 p. m. a las 5:00 p. m.)
- OTROS LOTE 2 FUNDO TABLA LARGA UC 02239.
Magdalena del Mar (De 8:30 a. m. a las 6:30 p. m.)
- AV. BRASIL CDRAS. 39, JR. PEDRO DRINOT (ARICA) CDRAS. 1, 2, 3, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 2, 3, 4, AV. AUGUSTO PEREZ ARANIBAR CDRA. 2, 3, 4, 7, JR. RAYMONDI CDRAS. 1, 2, 3, 5, JR. LARCO HERRERA CDRAS. 0, 1, 2, 4, 5, 6, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SUCRE (EX EDUARDO CARRASCO) CDRA. 1, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA. 1, JR. MOORE CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MALECÓN GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JR. RAIMONDI CDRAS. 1, 3, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 2, CIRCUITO DE PLAYAS COSTA VERDE, JR. SAENZ PEÑA CDRAS. 2, 3, 4, JR. IDELFONSO FUENTES CDRA. 1, JR. EDUARDO CARRASCO CDRA. 1, JR. FRANCISCO BEJARANO CDRA. 1, JR. GARCÍA SALCEDO CDRA. 3.
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