Descubre la fecha de lanzamiento, los horarios exactos de transmisión por país y la plataforma de streaming donde podrás ver el capítulo 19 de la Temporada 4 de "That Time I Got Reincarnated as a Slime", de las aventuras de Rimuru Tempest. (Foto: Crunchyroll)
Descubre la fecha de lanzamiento, los horarios exactos de transmisión por país y la plataforma de streaming donde podrás ver el capítulo 19 de la Temporada 4 de "That Time I Got Reincarnated as a Slime", de las aventuras de Rimuru Tempest. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

El viaje de Rimuru Tempest y la nación de Tempest continúa su marcha en la cuarta entrega de la adaptación animada. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre la fecha, la hora exacta de emisión y la plataforma oficial para no perderte el esperado capítulo 19 de la Temporada 4 de “That Time I Got Reincarnated as a Slime”.

¿A qué hora se estrena el capítulo 18 de la Temporada 4 de “That Time I Got Reincarnated as a Slime”?

El episodio estará disponible en formato simulcast (estreno simultáneo con Japón) a lo largo de este viernes 21 de agosto de 2026. Los horarios de emisión según la región geográfica son los siguientes:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras: 9:00 AM
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 AM
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 AM
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 PM
  • España: 5:00 PM (Hora peninsular)

¿Dónde ver online el capítulo 19 de la Temporada 4?

La plataforma oficial con los derechos de distribución en simuldub y subtitulado para Latinoamérica, España y Norteamérica es Crunchyroll.

Para disfrutar del capítulo en calidad HD / 4K y sin interrupciones el mismo día de su lanzamiento, se requiere una suscripción activa (planes Fan o Mega Fan). El episodio estará disponible tanto en su idioma original en japonés con subtítulos en español como en sus opciones con doblaje a medida que se actualice el catálogo.

Lista de personajes

  • Rimuru Tempest: El líder supremo y Slime transformado en Rey Demonio.
  • Veldora Tempest: El Dragón de la Tormenta y fiel aliado.
  • Benimaru: El comandante militar de las fuerzas de Tempest.
  • Shuna: Encargada de la producción y logística (y mano derecha de Rimuru).
  • Shion: La guardaespaldas personal con una fuerza devastadora.
  • Diablo: El demonio primigenio cuya lealtad a Rimuru no conoce límites.
  • Milim Nava: La poderosa Rey Demonio y mejor amiga de Rimuru.

De qué trata la Temporada 4

Esta entrega se centra en el Arco del Consejo de las Naciones, donde la narrativa pasa de la supervivencia pura a la construcción de una estructura geopolítica sólida. Veremos cómo Tempest interactúa con las naciones humanas a gran escala y cómo Rimuru maneja las intrigas de la Iglesia Santa Occidental. La acción no faltará, pero el ingenio político será la clave de esta temporada.

Tráiler oficial de la Temporada 4

Ficha técnica

  • Título original: Tensei Shitara Slime Datta Ken 4th Season
  • Estudio de animación: 8-Bit
  • Director: Atsushi Nakayama
  • Género: Isekai, Fantasía, Acción
  • Plataforma de streaming: Crunchyroll
  • Año de lanzamiento: 2026
  • País de origen: Japón
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