El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
Santiago de Surco ( 5 am - 9 pm)
- Urb. Las Casuarinas Alta 1ra etapa
- Urb. Las Casuarinas Alta 2da etapa
Pachacámac ( 5 am - 9 pm)
- Las Casuarinas de Collanac (24 de Junio)
- Asoc. Viv. Virgen de Chapi Portada de Manchay - Ampliación
- A.H. Portada de Manchay II
- Asoc. Vivienda Corazón de María
Ate ( 8 am - 8 pm)
- Asoc. Américas
- P.V. Resid. Las Américas
- A.H. Los Progresistas
- A.H. Monterrey Zona A y B
- A.H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Alto Monterrey
- A.H. Amauta Zonas A y B
- A.H. Los Alisos
- A.H. Los Triunfadores
- Comunidad de Collanac
- Asoc. Milagro de Mayo
- A.H. Inmaculada Concepción
- Asoc. Jesús de Nazaret
- A.H. Nueva Amanecer
- Asoc. Amigos de la Paz
- Asoc. Viv. Los Jardines
- A.H. María de Jesús Espinoza
- A.H. 28 de Junio
- A.H. La Estrella
- Asoc. San Pedro
- A.H. Javier Heraud II
San Juan de Lurigancho ( 10 am - 9 pm)
- Agru. Arenal Alto
- Coop. La Sagrada Familia
- A.H. Arenal de Canto Grande
- Juan Pablo II etapa 1
- A.H. Arenal Alto Canto Grande
- A.H. Señor de Los Milagros II
- A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio
- AF Perú Posible
- AF Las Castuarinas
- A.H. Corazón de Jesús
- Pl Los Ángeles Sector Keiko S. Fujimori
- Pl Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori
- A.H. Proy. Int. Los Ángeles Sector Cerro Los Pinos
- A.H. Cerrito La Libertad
- A.H. Nueva Vida Zona A San Francisco de Asís
- Agru. Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 30 de Agosto
- AF Los Nogales
- Agru. César Vallejo II
- Agru. 9 de Febrero
- A.H. 1 de Setiembre
- A.H. César Vallejo
- A.H. Nueva Vida Sector B
- A.H. Nueva Vida Sector B (Agru. Lomas)
- AF Villa Nuevo Horizonte
- A.H. Nueva Vida Sector B
- Agru. Sagrado Corazón de Jesús
- Agru. Santiago Apóstol
Lima Cercado ( 10 am - 10 pm)
- P.J. Villa María del Perpetuo Socorro
- Calle Reque
- Río Rímac
- Av. Morales Duárez
- Jr. Ramón Cárcamo
- Av. Enrique Meiggs
Lima Cercado ( 10 am - 10 pm)
- A.H. Chabuca Granda
- P.J. Conde de La Vega
- P.J. Flor Conde de La Vega
- P.J. El Planeta
- P.J. Villa María del Perpetuo Socorro
San Juan de Lurigancho ( 10 am - 9 pm)
- A.H. Juan Pablo II V etapa Sector 1, Agru. Hijos de Maravilla, A.H. Juan Pablo II V etapa (H1,H2, I3), A.H. Juan Pablo II V etapa Sector 1, A.H. Juan Pablo II V etapa (I2, L, J, J2, J3, I3), A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Proy. Integ. Nuevo Milenio Sector Los Jardines, Sector Los Jardines Ampliac., Agru. Santa Rosita Milagrosa, Agru. Juan Pablo II - L4, A.H. Proy. Integ. Nuevo Milenio (Vista Alegre), A.H. Pl Nuevo Milenio Sector Nueva Vida, Agru. Ml Perú, A.Fl. Nuevo Milenio Sector Nueva Vida (Zona E), AF El Mirador, A.H. Suani Nueva Vida Zona D, A.H. Pl Nuevo Milenio Sector Colinas 14 de Enero, A.H. Nueva Vida Zona C, Agru. Las Brisas de Juan Pablo II, A.H. Juan Pablo II V etapa (I2, L, J, J2, J3, I3), Agru. San Martín de Porres V etapa Juan Pablo II, Agru. 1 de Abril, Pl Los Angeles Sector Keiko S. Fujimori, A.H. Juan Pablo II V etapa (M, N, P, Q)
Independencia ( 12 pm - 8 pm)
- A.H. El Bosque
- A.H. 25 de Diciembre
- A.H. Domingo de Ramos
- A.H. 18 de Enero
- A.H. Valle Cruz de Mayo
- A.H. Valle Young
- P.J. Valle Sagrado de los Incas
- U. Pop. Tahuantinsuyo
San Juan de Lurigancho ( 1 pm - 9 pm)
- Agru. Santa Rosita Milagrosa
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