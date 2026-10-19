El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
LUNES 19 DE OCTUBRE
Ate (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Huaycán zona N
- Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D
- UCV-270
- UCV-177
- UCV-177B
- UCV-177 C
- UCV-175B
- UCV-175C
Independencia (Lunes 19 de Octubre, 12:00 pm hasta 8:00 p.m.)
- Urbanización Asociación de Vivienda José Carlos Mariátegui
- Urbanización Asociación de Vivienda San Camilo
- Urbanización Asociación de Vivienda Villa El Ángel
- Urbanización Asociación de Vivienda Volante Comité 3
- Urbanización Asociación Choferes del Perú
- Urbanización Pueblo Joven Cruz de Mayo
- Urbanización Pueblo Joven 6 de Julio
- Urbanización Pueblo Joven La Melchorita
- Urbanización Pueblo Joven El Milagro de la Fraternidad
- Urbanización Pueblo Joven San Albino
- Urbanización Pueblo Joven Villa El Carmen
- Urbanización Pueblo Joven El Volante
- Urbanización Urbanización Popular El Ermitaño
- Urbanización Urbanización Gálvez José
- Urbanización Urbanización Las Violetas
San Juan de Miraflores (Lunes 19 de Octubre, 8:00 am hasta 8:00 p.m.)
- Sector 1 - 307
- Sector 2 - 307
- Sector 3 - 307
- Sector 4 - 307
- Sector 5 - 307
La Molina (Lunes 19 de Octubre, 5:20 am hasta 2:00 p.m.)
- Sector 172
- Sector 179
- Sector 191
- Sector 192
- Urbanización C. R. Palmeras, Las
Carabayllo (Lunes 19 de Octubre, 6:40 am hasta 3:00 p.m.)
- Urbanización A.H. Flor II Etapa, Sectores I y II
- Urbanización A.H. Flor III Etapa
- Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Grupo 1
- Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Grupo 2
- Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Grupo 3
- Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité Vecinal N° 1
- Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité N° 52
- Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité N° 65
- Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité N° 70
- Urbanización A.H. Villa El Polvorín Ampliado
- Urbanización A.H. Villa Esperanza
- Urbanización A.H. Villa Esperanza, Comités 8, 9, 10, 11 y 12
- Urbanización A.H. Villa Polvorín II
- Urbanización A.H. Villa Polvorín III
- Urbanización P.J. Porras Barrenechea, Raúl
- Urbanización P.J. Progreso Primer Sector
- Urbanización P.J. Progreso Cuarto Sector
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