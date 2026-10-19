El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 19 DE OCTUBRE

Ate (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

A.H. Huaycán zona N

Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D

UCV-270

UCV-177

UCV-177B

UCV-177 C

UCV-175B

UCV-175C

Independencia (Lunes 19 de Octubre, 12:00 pm hasta 8:00 p.m.)

Urbanización Asociación de Vivienda José Carlos Mariátegui

Urbanización Asociación de Vivienda San Camilo

Urbanización Asociación de Vivienda Villa El Ángel

Urbanización Asociación de Vivienda Volante Comité 3

Urbanización Asociación Choferes del Perú

Urbanización Pueblo Joven Cruz de Mayo

Urbanización Pueblo Joven 6 de Julio

Urbanización Pueblo Joven La Melchorita

Urbanización Pueblo Joven El Milagro de la Fraternidad

Urbanización Pueblo Joven San Albino

Urbanización Pueblo Joven Villa El Carmen

Urbanización Pueblo Joven El Volante

Urbanización Urbanización Popular El Ermitaño

Urbanización Urbanización Gálvez José

Urbanización Urbanización Las Violetas

San Juan de Miraflores (Lunes 19 de Octubre, 8:00 am hasta 8:00 p.m.)

Sector 1 - 307

Sector 2 - 307

Sector 3 - 307

Sector 4 - 307

Sector 5 - 307

La Molina (Lunes 19 de Octubre, 5:20 am hasta 2:00 p.m.)

Sector 172

Sector 179

Sector 191

Sector 192

Urbanización C. R. Palmeras, Las

Carabayllo (Lunes 19 de Octubre, 6:40 am hasta 3:00 p.m.)