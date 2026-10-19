Corte de agua en Lima y Callao: revisa la lista de distritos, zonas y horarios este lunes 19 de octubre(Foto: GEC/Archivo)
Corte de agua en Lima y Callao: revisa la lista de distritos, zonas y horarios este lunes 19 de octubre(Foto: GEC/Archivo)
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 19 DE OCTUBRE

Ate (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Huaycán zona N
  • Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D
  • UCV-270
  • UCV-177
  • UCV-177B
  • UCV-177 C
  • UCV-175B
  • UCV-175C

Independencia (Lunes 19 de Octubre, 12:00 pm hasta 8:00 p.m.)

  • Urbanización Asociación de Vivienda José Carlos Mariátegui
  • Urbanización Asociación de Vivienda San Camilo
  • Urbanización Asociación de Vivienda Villa El Ángel
  • Urbanización Asociación de Vivienda Volante Comité 3
  • Urbanización Asociación Choferes del Perú
  • Urbanización Pueblo Joven Cruz de Mayo
  • Urbanización Pueblo Joven 6 de Julio
  • Urbanización Pueblo Joven La Melchorita
  • Urbanización Pueblo Joven El Milagro de la Fraternidad
  • Urbanización Pueblo Joven San Albino
  • Urbanización Pueblo Joven Villa El Carmen
  • Urbanización Pueblo Joven El Volante
  • Urbanización Urbanización Popular El Ermitaño
  • Urbanización Urbanización Gálvez José
  • Urbanización Urbanización Las Violetas

San Juan de Miraflores (Lunes 19 de Octubre, 8:00 am hasta 8:00 p.m.)

  • Sector 1 - 307
  • Sector 2 - 307
  • Sector 3 - 307
  • Sector 4 - 307
  • Sector 5 - 307

La Molina (Lunes 19 de Octubre, 5:20 am hasta 2:00 p.m.)

  • Sector 172
  • Sector 179
  • Sector 191
  • Sector 192
  • Urbanización C. R. Palmeras, Las

Carabayllo (Lunes 19 de Octubre, 6:40 am hasta 3:00 p.m.)

  • Urbanización A.H. Flor II Etapa, Sectores I y II
  • Urbanización A.H. Flor III Etapa
  • Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Grupo 1
  • Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Grupo 2
  • Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Grupo 3
  • Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité Vecinal N° 1
  • Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité N° 52
  • Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité N° 65
  • Urbanización A.H. Porras Barrenechea, Raúl - Comité N° 70
  • Urbanización A.H. Villa El Polvorín Ampliado
  • Urbanización A.H. Villa Esperanza
  • Urbanización A.H. Villa Esperanza, Comités 8, 9, 10, 11 y 12
  • Urbanización A.H. Villa Polvorín II
  • Urbanización A.H. Villa Polvorín III
  • Urbanización P.J. Porras Barrenechea, Raúl
  • Urbanización P.J. Progreso Primer Sector
  • Urbanización P.J. Progreso Cuarto Sector