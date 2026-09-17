Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
San Martín de Porres (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- ASOC. VIV. RES. VIRGEN DEL CARMEN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, ASOC. DE VIV. BRISAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, ASOC. VIV. LOS PORTALES DE STA. RITA MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. RES. CALIFORNIA MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, ASOC. VIV. LOS ROBLES DE STA. ROSA MZS. D, F, URB. LAS CASUARINAS DE STA. ROSA MZS. C, G, H, J, URB. RES. SAN REMO MZS. C, C1, ASOC. VIV. RES. VENECIA MZ. A.
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- COOP. HUAYTAPALLANA MZS. N, O, P, ASOC. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, ASOC. DE VIV. TRABAJADORES DEL ESTABLO DE CONDEVILLA SENOR MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. OASIS MZS. A, B, C, D, E, F, G, COOP. VIV. CAJABAMBA CDRAS. A, B, C, K, L, COOP. VIV. MIGUEL GRAU ZONA NORTE MZS. A1, B, B1, D, E, F, F1, F2, I, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, ASOC. SAN JUAN DE DIOS 1RA ETP. MZS. D, L, ASOC. VIV. ROSARIO DEL NORTE MZS. A, A1, B2, F, W, Y1, Y2, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. B1, F, M, O, URB. SAN FRANCISCO DE CAYRÁN MZS. F1, H1, I1, ASOC. VIV. LOS ALISOS MZS. D, Q, APVTECS. PROG. EL MANANTIAL MZS. A, B, C, D, E, F, F2, J, ASOC. PROP. MARIA RECIHE MZS. A, M.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- A.H. SANTA FE MZS. A, B, C, D, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, D, F, G, COOP. SANTA MARTHA MZS. O1, O2, O3, W1, W2, A.H. LOS VENCEDORES MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. VISTA ALEGRE MZ. A, A.H. 4 SUYOS NUEVO MILENIO MZS. A, B, C.
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- PSJE. CAPRICORNIO CDRAS. 0, 1, AV. NESTOR GAMBETTA KMS. 11.5, 13, 14.2, 14.5.
Canta/ Santa Rosa de Quives/ San Buenaventura (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- JR. GRAU CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, JR. SANGRAR CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, AV. CAYETANO QUIROZ CDRAS. S/N, 0, 1, 2, 3, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. TARAPACÁ CDRAS. S/N, 1, 3, 5, 6, 7, JR. BOLOGNESI CDRAS. S/N, 0, 1, 3, 4, AV. 26 DE JUNIO CDRAS. S/N, 1, 6, 7, JR. CIRCUNVALACIÓN CDRA. 2, PSJE. OLAYA CDRA. 0., JR. EL CARMEN CDRA. 1, JR. CAYETANO QUIROZ CDRAS. S/N, 0, 2, 3, CARRETERA A OBRAJILLO (CANTA), C.P. CANTA MZS. 123, 125, 127, 133, 135, 142, 143, CARRETERA PACCHACRUZ
Carabayllo(9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. SANTA MARÍA MZS. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, F1, F2, F3, F4, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17, F32, I5, I6, I9, I10, URB. LOS FICUS DE CARABAYLLO MZS. B, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- URB. LOS HUERTOS DE NARANJAL MZ. I, CALLE AMBO, CALLE AMBO C/ CALLE YURUMAYO
Ravira (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos, Viscas del dististrito de Pacaraos; Chauca y Santa Cruz del distrito de Santa Cruz de Andamarca; Pasac y Chisque del distrito de Atavillos Altos.
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I2, J, J2, L, M, N, O, P, Q, R, A.H. EL ARENAL DE CANTO GRANDE MZS. A2, B2, C2, D2, E2, G2, H2, I2, J2, L2, LL2, O, P3, Q, Y1, Z1, AGRUP. FAM. HIJOS DE MARAVILLA MZS. A, B, C, A.H. JUAN PABLO II V ETP. MZS. H1, H2, I3, AGRUP. FAM. VIRGEN DE GUADALUPE JUAN PABLO II MZS. B, C3, D, D1, E, E1, F, I, J, ASOC. CATARATAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, B2, C, C2, D, E, E PRIMA, F, G, G PRIMA, H, I, M, N, N PRIMA, X1, AGRUP. FAM. NADINE HEREDIA DE HUAMALA AL 2011 MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. NUEVA VIDA MZS. Q, R, S, U, V, W, X, A.H. LAS CASUARINAS DE NUEVA VIDA MZS. 22, 22ª, 22C, 22D, 22E, 22F, 23, 24, 24ª, 25, 26, 27, 28, 28ª, 29, 30, 31, 32, 33, 34, AGRUP. NUEVA JUVENTUD 14 DE FEBRERO MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, ASOC. POP. VIRGEN DEL CARMEN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, M, N, W, X, Y, Z, AGRUP. FAM. 1 DE ABRIL MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. STA. MARTÍN DE PORRES 5TA ETP. JUAN PABLO II MZS. A, A1, A2, D, D1, E, F, G, H, I, J, AGRUP. FAM. ELYCARSA DE NUEVO HORIZONTE MZS. A, A PRIMA, B, B PRIMA, C, C PRIMA, D, E PRIMA, AGRUP. FAM. APÓSTOL SANTIAGO MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. LOS ÁLAMOS DE SAN JUAN PABLO II V ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, AGRUP. FAM. VIÑAS DE SAN JOSÉ MZS. B, C, D, E, F, H, AGRUP. FAM. BELLA VISTA 3RA ETP. JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS AMPL I ETP. MZS. A, B, C, D, E, G, J, AGRUP. FAM. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A, A1, B, B2, C, D, E.
Lima Cercado (1:00 p.m. a 5:30 p.m.)
- AV. ENRIQUE MEIGGS CDRAS. 17, 18, 19, 20, AV. NICOLÁS DUEÑAS CDRA. 2, JR. CRESPO Y CASTILLO CDRAS. 17, 18, JR. MARIANO ANGULO CDRAS. 17, 18, 19, 20, PARQUE INDEPDENDENCIA CDRA. 0, PSJE. EL AYLLU CDRA. 2, JR. ISABEL FLORES DE OLIVA CDRA. 2, JR. JOSÉ PIMENTEL JIMENEZ CDRAS. 18, 19, 20, PSJE. 1 CDRA. 1, PSJE. 2 CDRA. 1, PSJE. 3 CDRA. 1, PSJE. 4 CDRA. 1, PSJE. 5 CDRA. 1, PSJE. 6 CDRA. 1, PSJE. 7 CDRA. 1, PSJE. 8 CDRA. 1, PSJE. 9 CDRA. 1, PSJE. MATEO SILVA CDRA. 18, 19, 20.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- JR. BELLO HORIZONTE CDRAS. 16, 17, JR. RÍOBAMBA CDRAS. 14, 15, 16, 17, JR. TEGUCIGALPA CDRAS. 6, 7, JR. PINAR DEL RÍO CDRAS. 16, 17, JR. MANAGUA CDRAS. 5, 6, 7, 8, JR. MALECÓN RÍMAC CDRAS. 15, 16, 17, AV. CANADÁ CDRA. 6.
Ventanilla (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- A.H. BALNEARIO MZS. A1, A2, C1, C2, C3, F1, G1, N, O1, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A.H. OASIS DE PACHACUTEC MZS. C, C1, H1, J1, K, K1, M, M1, O1, P1, Q1, S1, T1, U2, U3, A.H. INCA PACHACUTEC MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ASOC. M. P. E. LOS ANDES (UPIS PECP) MZS. A1, B1, C1, F1, G1, H1.
San Miguel (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- AV. CRNEL. JOSÉ ANDRES RAZURI CDRA. 2, 3, AV. LOS PATRIOTAS CDRAS. 3, 4, 5, JR. MANCO SEGUNDO CDRAS. 6, 7, JR. HERNANDO DE MAGALLANES CDRAS. 2, 3, 4, JR. JOSÉ GABRIEL AGUILAR CDRA. 5, CALLE HERMANOS CATARI CDRAS. 3, CALLE SOLITARIO DE SAYÁN CDRA. 4, CALLE ROSA MERINO CDRA. 2, CALLE AMERICO VESPUCIO CDRA. 2.
Callao (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- JR. CARRILLO ALBORNOZ CDRA. 1, A.H. ALAN GARCÍA PÉREZ MZS. A, C, D, UNID. MODELO BLOCKS T, U, V, W, X, Y, Z, Z2,
Rímac (9:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- U.V. RÍMAC MZS. 16A, 16B, 16D, 16E, 16F, 17A, 17B, 17C, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, AV. TARAPACÁ C/ AV. ALCÁZAR
Los Olivos (12:30 p.m. a 5:00 p.m.)
- AV.ALFREDO MENDIOLA 7977 MZ-NN5 LT-26, JR LA UNIDAD 7975 2DO.PISO MZ-M5 LT-13, JIRON LA AMISTAD MZ KK5 LT 9, JR LA HONRADEZ 451 MZ MM5 LT 9B URB. PRO, CALLE 57 MZ KK5 LT 23 URB. PRO 1 ETAP, CA 25 3ER PISO M MM5 - L 15 URB. PRO ETP I, CALLE 52 MZ-KK5 LT-16 URB. PRO I ETAPA., CARRETERA PANAMERICANA NORTE MZ NN5 LT 42, JR LEALTAD M MM5 - L 7 URB. PRO 5TO SECTOR I ETAPA, CALLE 24 MZ M5 LT 8 1A ET S M PORRES PRO, Calle S/N Etapa 1° Mz.GG5 Lte.01 Urb.PRO 5 °, CALLE 26 MZ GG-5 LT 6 PRO 1RA ET S M P, CALLE 51 MZ KK-5 LT 1 PRO 5TO SC S M P, CALLE 52-A MENDIOLA 8017 PRO.5SEC.1E.SMP, AVENIDA LOS PROCERES CDRA. 78, AV AUXILIAR PAN NORTE CON AV HUANDOY
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
La Perla (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ARICA CDRAS. 5, 6, JR. CAHUIDE CDRAS. 11, 12, AV. STA. ROSA CDRAS. 4, 5, JR. TUPAC AMARU CDRA. 13.
Comas (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- AV. JOSÉ DE LA TORRE UGARTE CDRA. 4, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 14, 15, 16, 17, 71, 72, 73, 74, CALLE ANTONIO RAIMONDI CDRAS. 1, 2, ASOC. TRABAJADORES MUNICIPALES MZ. Y, AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE OESTE CDRA. 9, URB. EL RETABLO 2DA ETAPA MZS. A, B, D, E, F, G, H.
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. LAS FRESAS MZS. A1, A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, ASOC. DE PROP. 7 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, F, G, H, I, J, R, S, ASOC. LOS LIRIOS MZS. A, B, C, E, F, G, H, I, URB. LA QUILLA MZS. D, E, F, J, A.H. NUEVA ESPERANZA MZ. J.
Lima Cercado (0:00 a.m. a 8:00 p.m.)
- AV. DE LA EMANCIPACIÓN CDRAS. 3, 4, AV. TACNA CDRA. 4, JR. CAILLOMA CDRA. 5, JR. RUFINO TORRICO CDRA. 5.
Los Olivos (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZS. I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, N, N3, N4, Ñ.
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
Comas (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- CA. STA. ANA EX-FUNDO CHACRACERRO ZONA B LT.89
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.