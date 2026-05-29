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katia Palma aclaró que ella no pertenece a Pataclaun y defendió su libertad creativa ya que ella solo fue parte de una escuela. (Foto: Composición / Instagram: @katiapalmam17 - GEC)
katia Palma aclaró que ella no pertenece a Pataclaun y defendió su libertad creativa ya que ella solo fue parte de una escuela. (Foto: Composición / Instagram: @katiapalmam17 - GEC)
Por Redacción EC

Luego que July Naters marcara distancia del segmento “Monja clown” de “Chapa tu money”, la actriz cómica Katia Palma se pronunció de forma contundente y respondió a las declaraciones de la directora de Pataclaun.

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