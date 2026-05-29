Luego que July Naters marcara distancia del segmento “Monja clown” de “Chapa tu money”, la actriz cómica Katia Palma se pronunció de forma contundente y respondió a las declaraciones de la directora de Pataclaun.

En una reciente aparición en el podcast “Sin más que decir”, la actriz cómica resaltó que ella recibió formación académica, pero marcó distancia de los otros proyectos. “Yo no pertenezco a Pataclaun. He sido parte, sí, de una escuela. Ojo, de una escuela”, dijo.

“Así como ha sido Cachín (Carlos Alcántara), ha sido Queca (Johanna San Miguel), ha sido Wendy (Wendy Ramos) han sido todos. Y todos los que han pasado por la escuela”, agregó Palma, intentando normalizar la idea de que Pataclaun fue un espacio de formación para diversos artistas.

katia Palma aclaró que ella no pertenece a Pataclaun y defendió su libertad creativa ya que ella solo fue parte de una escuela. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)

Asimismo, Katia Palma resaltó que se encuentra agradecida con July Naters por la formación que recibió; sin embargo, aclaró que el crecimiento profesional no implica dependencia de sus estudios.

“Yo con July todas estamos agradecidas porque nos ha formado, monstruo. Pero claro, es un maestro y el maestro tiene que también aprender a soltar”, precisó la actriz cómica, marcando distancia de las declaraciones de la directora de Pataclaun.

¿Qué dijo July Naters?

A través de un comunicado, la directora de Pataclaun, July Naters, marcó distancia del contenido difundido en el streaming “Chapa tu money”, donde Katia Palma apareció con un disfraz de monja y una nariz roja.

Pronunciamiento de July Naters

“Desde Pataclaun queremos comunicar que el contenido difundido en redes por Chapatumoney.pe con un personaje de monja clown, no forma parte de nuestra línea artística. Durante años, Pataclaun desarrolló un espectáculo y programa televisivo con ese personaje junto a actrices formadas en nuestra escuela, siempre desde el respeto al público, al oficio y al lenguaje del clown”, escribió en su comunicado.