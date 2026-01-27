La nueva temporada de “Esto es guerra” inició con grandes sorpresas, entre ellas, la inclusión de Katia Palma como la compañera de Mathías Brivio en la conducción del reality de competencia de América Televisión.

Mathías Brivio fue el encargado de presentar a Katia Palma como su compañera de conducción de “Esto es guerra” para 2026.

En su primera participación en el programa, ambos compitieron para elegir a que equipo representarán a lo largo de la temporada número 14, siendo Katia Palma la vencedora y quien eligió al equipo de los ‘Guerreros’.

“He llegado para sacar las garras como siempre, por el equipo de mis amores, los guerreros. No me interesa que tú, Mathías, hayas sido fundador de este programa. Yo he estado 2 años poniendo la garra, la camiseta, el punche, mi sudor, mis lágrimas por los guerreros”, dijo la conductora.

Mathías Brivio y Katia Palma son los conductores de la nueva temporada de “Esto es guerra”. (Foto: Pro TV)

De esta manera, Mathías Brivio será el encargado de animar y apoyar al equipo de los ‘Combatientes’ en la nueva temporada de “Esto es guerra”.

“Nosotros somos el hilo conductor del programa, no competimos, pero siempre habrá críticas y estamos abiertos a recibirlas, siempre y cuando sean con respeto”, puntualizó Mathías Brivio sobre su participación.

Para esta temporada, “Esto es guerra” también presentó a figuras como Melissa Loza, Facundo González, Emil, Jota Benzaquén, Rosángela Espinoza, Valentino, Raúl Cárpena, Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Gabriel Meneses, Josi Martínez, Leandro Cabello, Kevin Díaz y Onelia Molina. Asimismo, se han sumado la Miss Maricielo Gamarra y el chef Julio Dulanto.