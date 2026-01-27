“Esto es guerra” lidera el rating con el anuncio de sus nuevos integrantes

El programa “Esto es guerra” volvió con una nueva temporada denominada “Desafío 14”, con el que debutó como líder de sintonía con 18.8 puntos de rating, convirtiéndose en el programa más visto de la televisión nacional.
El programa “Esto es guerra” volvió con una nueva temporada denominada “Desafío 14”, con el que debutó como líder de sintonía con 18.8 puntos de rating, convirtiéndose en el programa más visto de la televisión nacional.
La temporada 14 del reality de competencia producido por Pro TV inició con buen pie e incluso alcanzó picos de 23.5 puntos de rating.
Para esta temporada, “Esto es guerra” también presentó a figuras como Melissa Loza, Facundo González, Emil, Jota Benzaquén, Rosángela Espinoza, Valentino, Raúl Cárpena, Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Gabriel Meneses, Josi Martínez, Leandro Cabello, Kevin Díaz y Onelia Molina. Asimismo, se han sumado la Miss Maricielo Gamarra y el chef Julio Dulanto.