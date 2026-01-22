Esto es guerra 2026: ¿Por qué Patricio Parodi se negó a retomar su lugar en el programa?

Este martes, durante el estreno de la nueva temporada de ‘Esto es guerra’, el deportista y exchico ‘reality’ Patricio Parodi confirmó que no formará parte de la edición 2026.

A través de un enlace en vivo, Parodi aclaró que el motivo de su ausencia no responde a pretensiones económicas, sino a una planificación personal previa y, fundamentalmente, a una falta de afinidad los productores del show.

Asimismo, el deportista reveló que ya tiene agendados diversos viajes internacionales, cuyos horarios colisionan con el régimen de grabaciones y las estrictas penalidades del contrato.

“Tengo mis fechas de viaje que se las tengo que pasar a Peter, que fue uno de los problemas principales. No va por tema de dinero o sueldo, como mucha gente habla”, sentenció el influencer.

Sin embargo, el factor determinante para su salida fue la estructura interna del equipo de producción, expresando abiertamente su disconformidad con el estilo de trabajo de Pepe Lucho, quien actualmente lidera el espacio.

“No me siento cómodo con la dirección que está tomando el formato bajo su mando”, señaló.

Descarte de rumores con Milett Figueroa

Paralelamente, Parodi aprovechó el espacio para desmentir categóricamente las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la modelo Milett Figueroa.

Según un reporte de LAM, ambos habrían pasado la Navidad juntos, rumor que el peruano calificó de “totalmente falso”.

“No sé de dónde salió el rumor, pero es totalmente mentira. Yo no hablo con Milett, no hablo con ella. Nunca. No tenemos ningún chat”, afirmó tajantemente.