César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’

El cantante peruano César BK presentó una denuncia formal ante la comisaría de Surco contra Leslie Shaw y su novio, el artista urbano conocido como ‘El Prefe’, luego de un altercado ocurrido este lunes en Villa El Salvador, donde aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por los intérpretes.

Según Bernales (apellido de César), el incidente se produjo al finalizar la grabación de una canción publicitaria, cuando el ciudadano cubano ‘El Prefe’ se le acercó para increparlo por antiguas rencillas con Shaw antes de lanzarle un puñetazo que logró cubrir parcialmente con su antebrazo.

“Sufrí un golpe lanzado cobardemente. Se acercó y me dijo: ‘¿Tú eres el que tiene problemas con mi mujer, no?’. Me dio un golpe en la cara y luego se fue detrás de su seguridad” , declaró el artista, quien añadió que solicitará los videos de las cámaras de vigilancia del local.

Además de la agresión física atribuida a su pareja, BK incluyó a Shaw en la denuncia por agresión verbal, pues según dijo, ella profirió múltiples insultos de carácter discriminatorio durante el altercado. Ante el temor de represalias, el músico confirmó que ha solicitado garantías para su vida.

¿Qué dijo Leslie Shaw ante las denuncias?

Por su parte, Leslie Shaw rechazó las acusaciones durante una breve entrevista para el programa Amor y Fuego, restando importancia a la denuncia, pues dijo que no presenció ninguna pelea y que César BK pretende buscar notoriedad.

“No sean exagerados, está muy princeso, que sea más machito. Yo no vi nada, yo estaba haciendo TikToks. Le grité porque me molestó que me estuviera fastidiando”, afirmó Shaw, calificando la música de su colega como “fea”.

En tanto, el autor de ‘Hoy te voy a olvidar’ confirmó que se someterá a una pericia psicológica y que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades policiales para que sean investigadas.