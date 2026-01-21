Escuchar
(2 min)
El cantante peruano utilizó sus redes sociales para denunciar el presunto maltrato | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC

El cantante peruano utilizó sus redes sociales para denunciar el presunto maltrato | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cantante peruano utilizó sus redes sociales para denunciar el presunto maltrato | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
El cantante peruano utilizó sus redes sociales para denunciar el presunto maltrato | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante peruano César BK presentó una denuncia formal ante la comisaría de Surco contra Leslie Shaw y su novio, el artista urbano conocido como ‘El Prefe’, luego de un altercado ocurrido este lunes en Villa El Salvador, donde aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por los intérpretes.

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal
Farándula

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’
Farándula

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’

Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso
Farándula

Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso

Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortiz: “El cariño sigue”
Farándula

Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortiz: “El cariño sigue”