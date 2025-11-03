Micheille Soifer no tuvo reparos en responder al polémico videoclip de “La angurrienta”, último lanzamiento de Leslie Shaw en el que aparentemente parodia a la conductora de “Ponte en la cola”.
Según dijo Micheille, Leslie Shaw no tiene dotes de actuación y no le molesta que en su videoclip la imite con un drag queen llamada ‘Nébula’.
LEE: Micheille Soifer lanza indirectas a Leslie Shaw en su nueva canción: “Ni con Thalía pudiste sobresalir”
“Le pueden dar una beca para un taller de actuación (por su participación en su video), porque está dando vergüenza. Además, si Leslie pone a Nébula (drag queen) para que mi imite, lo hace con segunda. Sin embargo, eso no me molesta porque lo hace una gran artista”, aclaró Micheille.
“Ha hecho varios géneros musicales, pero ahora parece que ya encontró lo suyo en la cumbia, ya encontró su nicho”, agregó Soifer.
Asimismo, Micheille Soifer asegura que prefiere concentrarse en su nuevo lanzamiento “Gallina vieja”, que grabó junto a Chechito, dejando en claro que nunca pensaron en Leslie Shaw cuando presentaron el tema.
MÁS INFORMACIÓN: Micheille Soifer confiesa que desea tener un bebé en 2026: “Estoy superanimada”
“No vamos a estar peleando con ella. Esa canción la hicimos porque hoy en día las mujeres mayores prefieren a los chicos más jovencitos. Nos pareció una canción muy graciosa, divertida, bailable, para que la gente se lo goce y porque siempre dicen que gallina vieja da buen caldo”, bromeó.
TE PUEDE INTERESAR
- Xiomy Kanashiro se quiebra al hablar de la lucha contra el cáncer de su hermana menor
- María Fe Saldaña sale en defensa de Josimar tras polémica: “Yo sé el gran ser humano que eres”
- Leslie Moscoso reveló en “El valor de la verdad” que tuvo romance con Deyvis Orosco
- Leslie Moscoso reveló que Pedro Aquino la contactó y le aseguró que estaba separado de su esposa
- Daniela Darcourt habla de Waldir Felipa tras separación: “Lo que decidamos quedará entre nosotros”
Contenido sugerido
Contenido GEC