Micheille Soifer no tuvo reparos en responder al polémico videoclip de “La angurrienta”, último lanzamiento de Leslie Shaw en el que aparentemente parodia a la conductora de “Ponte en la cola”.

Según dijo Micheille, Leslie Shaw no tiene dotes de actuación y no le molesta que en su videoclip la imite con un drag queen llamada ‘Nébula’.

“Le pueden dar una beca para un taller de actuación (por su participación en su video), porque está dando vergüenza. Además, si Leslie pone a Nébula (drag queen) para que mi imite, lo hace con segunda. Sin embargo, eso no me molesta porque lo hace una gran artista”, aclaró Micheille.

Leslie Shaw protagoniza una pelea con una presunta imitadora de Leslie Shaw. (Foto: Captura de video)

“Ha hecho varios géneros musicales, pero ahora parece que ya encontró lo suyo en la cumbia, ya encontró su nicho”, agregó Soifer.

Asimismo, Micheille Soifer asegura que prefiere concentrarse en su nuevo lanzamiento “Gallina vieja”, que grabó junto a Chechito, dejando en claro que nunca pensaron en Leslie Shaw cuando presentaron el tema.

“No vamos a estar peleando con ella. Esa canción la hicimos porque hoy en día las mujeres mayores prefieren a los chicos más jovencitos. Nos pareció una canción muy graciosa, divertida, bailable, para que la gente se lo goce y porque siempre dicen que gallina vieja da buen caldo”, bromeó.