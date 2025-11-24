Leslie Shaw vuelve a pronunciarse sobre Micheille Soifer, a quien acusó de copiar a grandes figuras de la música como Beyoncé o Jennifer López. Según dijo, la artista nacional debe buscar su camino para convertirse en una artista auténtica.
En una reciente declaración para la prensa, Leslie Shaw respaldó que los artistas exploren diversos géneros musicales; sin embargo, señaló a Micheille Soifer de no ser “auténtica” y de intentar copiar a estrellas musicales.
LEE: Leslie Shaw le responde a Micheille Soifer por polémica canción: “Está bien feo”
“Me parece bien que los artistas exploren los géneros, hagan varios estilos, pero por ejemplo la Soifer no es auténtica, ella copia a Beyoncé, a Jennifer López y no sabe lo que quiere. Al final termina siendo la copia de la copia”, aseguró.
“En el género urbano la gente canta gratis para presentarse. En cambio, en la cumbia pagan bien”, agregó.
Por otro lado, Leslie Shaw también cuestionó a algunas figuras nacionales, cantantes y artistas, que participaron de la dinámica “Camina con la Loba” durante los conciertos de Shakira en el Estadio Nacional de Lima.
MÁS INFORMACIÓN: Micheille Soifer lanza indirectas a Leslie Shaw en su nueva canción: “Ni con Thalía pudiste sobresalir”
Leslie Shaw, quien no fue invitada a caminar junto a Shakira, precisó que de haber sido invitada tampoco hubiera aceptado. “Si me hubieran llamado, igual no hubiera ido. ¡Qué roche! ¿Qué voy a estar ahí de ‘huele pedos’ de Shakira?”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR
- Laura Spoya y su sincera confesión: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”
- Pamela Franco dedica romántico mensaje a Christian Cueva por su cumpleaños: “Amor de mi vida”
- Mayra Goñi y su inesperada defensa tras sacarse los lentes en concierto de Shakira, ¿Qué dijo?
- “Yo soy”: Eva Ayllón se conmueve hasta las lágrimas con imitadora de Michael Jackson
- Intervienen fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón por exceso de ruido y quejas vecinales
Contenido sugerido
Contenido GEC