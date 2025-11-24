Leslie Shaw vuelve a pronunciarse sobre Micheille Soifer, a quien acusó de copiar a grandes figuras de la música como Beyoncé o Jennifer López. Según dijo, la artista nacional debe buscar su camino para convertirse en una artista auténtica.

En una reciente declaración para la prensa, Leslie Shaw respaldó que los artistas exploren diversos géneros musicales; sin embargo, señaló a Micheille Soifer de no ser “auténtica” y de intentar copiar a estrellas musicales.

“Me parece bien que los artistas exploren los géneros, hagan varios estilos, pero por ejemplo la Soifer no es auténtica, ella copia a Beyoncé, a Jennifer López y no sabe lo que quiere. Al final termina siendo la copia de la copia”, aseguró.

Leslie Shaw y Micheille Soifer en algún momento compartieron escenario antes. (Foto: GRP Producciones)

“En el género urbano la gente canta gratis para presentarse. En cambio, en la cumbia pagan bien”, agregó.

Por otro lado, Leslie Shaw también cuestionó a algunas figuras nacionales, cantantes y artistas, que participaron de la dinámica “Camina con la Loba” durante los conciertos de Shakira en el Estadio Nacional de Lima.

Videoclip 'La Angurrienta'. (YouTube: Leslie Shaw)

Leslie Shaw, quien no fue invitada a caminar junto a Shakira, precisó que de haber sido invitada tampoco hubiera aceptado. “Si me hubieran llamado, igual no hubiera ido. ¡Qué roche! ¿Qué voy a estar ahí de ‘huele pedos’ de Shakira?”, dijo.