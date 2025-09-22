Leslie Shaw, fiel a su estilo, criticó duramente el videoclip del tema “Rubia con tu plata”, reciente lanzamiento de Micheille Soifer que ha sido bastante comentado por su letra, ya que muchos oyentes han señalado que está cargado de indirectas hacia Leslie.

En una reciente entrevista en la radio, Leslie Shaw fue consultada por su opinión acerca del polémico videoclip. Al respecto, la cantante calificó de “feo” la producción audiovisual y descartó conocer el tema.

“No voy a decir nada, pero está bien feo. No lo había visto porque de ahí se van a llorar donde la chola (Chabuca)”, dijo Leslie Shaw.

Micheille Soifer lanza indirectas a Leslie Shaw en su nueva canción. (Foto: Instagram)

Por si fuera poco, también se refirió a la letra de la canción, la cual menciona frases como “la cumbia la usas para sobrevivir, porque ni siquiera con Thalía pudiste sobresalir”.

“Imagínate (se ríe). Está buena, aunque esperé algo un poco más fuerte, pero bueno, todos los artistas somos diferentes. Así es la música, pero no tengo tiempo de responder, quizás el próximo año, que espere”, preció Shaw.

Cabe señalar que esta no sería la primera canción que un artista peruano ha publicado y que tendría un mensaje hacia Leslie Shaw. Anteriormente, Ator Untela y Handa presentaron “Rip Leslie Shaw” y “RIP Leslie Chao”, respectivamente. La más reciente fue Marisol, quien estrenó “Mala amiga”.