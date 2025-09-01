Yahaira Plasencia ofreció una reciente entrevista y no tuvo reparos en responder a Leslie Shaw tras sus críticas por el vestuario que utilizó en el videoclip de “Mala amiga”, donde colaboró con la cantante Marisol.

En conversación con el diario Trome, la intérprete nacional aseguró sentirse tranquila porque tiene muchas presentaciones y está enfocada en su carrera musical, por lo que le resta importancia a las críticas.

“Sigo trabajando muchísimo y ando proyectada en lo mío. No tengo nada que decir (sobre los comentarios de Leslie), que diga lo que quiera”, expresó Plasencia.

“¿Cuándo me han visto responder? Yo sé a quién le respondo y a quién no. Mi cabeza y mi energía están enfocadas en producir música, no le presto a atención a nada ni a nadie”, agregó.

Yahaira Plasencia. (Foto: Captura de video)

Sobre si el tema “Mala amiga”, en el que colabora con Marisol, Yahaira Plasencia no precisó si es una indirecta a Leslie Shaw tras los enfrentamientos mediáticos entre las cantantes.

“Pregúntenle a Marisol, la canción es de ella, pero nadie puede negar que Marisol es una grande y yo la admiro un montón”, señaló Yahaira Plasencia.