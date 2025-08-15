Marisol no tardó en responder a Leslie Shaw, luego que ella señalara que la ‘Faraona’ hace producciones audiovisuales de baja calidad. En esta línea, la cantante de cumbia salió al frente para defender su trabajo.
En conversación con “Amor y Fuego”, Marisol resaltó que sus videoclips son hechos por profesionales. Incluso dejó entrever que Leslie Shaw estafa a su público por el excesivo uso del playback en sus shows.
“De todo lo que he podido escuchar o ver, lo único que puedo decir es que esta chica necesita una profesora de canto, para que le enseñe a cantar. Ella no canta, ella estafa a la gente poniendo playback, con sonidos mal hechos”, dijo Marisol.
En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, Marisol señaló que no esperaba que Leslie Shaw se comportaría de esta forma, en referencia a sus recientes críticas.
“Yo no pensaba que ella se iba a portar de esta manera, que iba a ser una persona malagradecida y lo voy a decir siempre, porque ella fue a mí, me buscó primero y me envió los temas, para ver qué temas me gustaban y podíamos grabar”, dijo.
“Yo no había visto su show de ella antes, ella estaba incursionando recién a la cumbia y yo no había visto su trabajo en el escenario. Pero ¿Cómo es posible que una artista que se dice top, que habla de marcas y de tantas cosas, ¿Cómo es posible que vaya a estafar a la gente de Japón? Poniendo playback y cantando encima del playback. Eso es engañar a un público, burlarse de un público, eso no se hace. Ella no canta, ella hace playback”, agregó.
¿Qué dijo Leslie Shaw?
La polémica inició luego que Leslie Shaw señalara en una reciente conferencia de prensa que el videoclip de “Hay niveles” es de baja categoría.
“A estas alturas, qué haga cumbia, bachata, salsa. Cualquier cosa que yo haga, hay niveles y los demuestro, ¿no? Porque qué divertido es hablar así: ‘Hay niveles, hay niveles’, cuando haces un videoclip de 5 soles. O sea, no tiene congruencia”, ironizó.
