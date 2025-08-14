Ante las impactantes confesiones de Suheyn Cipriani en “El Valor de la Verdad”, su madre, Betzabeth Noriega, se pronunció sobre el presunto abuso sexual que la exreina de belleza sufrió a los 7 años, supuestamente a manos de su padrastro.

De ese modo, al ser entrevistada en ‘Amor y Fuego’, Noriega confirmó la agresión contra Cipirani, pero se negó a revelar la identidad del agresor, indicando que “ya era tema que había perdonado”, y que “los hechos no habrían ocurrido como Suheyn los contó”.

“En ese tiempo, quise denunciar al abusador, pero tuve amenazas, me cortaron dos veces los frenos de mi auto; han sido momentos muy difíciles” , indicó Betzabeth. añadiendo que, cuando ocurrió la agresión, ella recién conocía a su pareja, quien es señalado como el responsable.

¿Qué reveló Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’?

En su participación en el programa de Beto Ortiz, la modelo confesó que, a los 7 años, sufrió abuso sexual sistemático por parte de su padrastro. Según su testimonio, al informar a su madre sobre los hechos, esta defendió al presunto agresor.

“Yo le conté a mi mamá y mi mamá me llevó a la iglesia, y los pastores en ese momento dijeron que yo estaba endemoniada, que tenía un espíritu de seducción a los siete años” , contó entre lágrimas.

Madre de Suheyn Cipriani niega las agresiones físicas

Además, Cipriani afirmó que su madre la maltrató física y psicológicamente, y que algunas golpizas la dejaron semi inconsciente. Según su relato, esto le provocó un gran daño emocional, llevándola a querer atentar contra su vida. Noriega, por su parte, negó estas acusaciones.

Madre de Suheyn Cipriani dice que lo dicho por su hija no es la verdad.

“Mi dignidad no se compra con dinero”, comentó Betzabeth ante el supuesto soborno de Cipriani ante el escándalo, para luego dejar entrever que la modelo habría mentido. “Creías que no podía defenderme, puedes decir tu verdad, pero no te hagas la víctima”.

Gritos y reclamos: la reacción de la madre deSuheyn Cipriani

Fue en ese momento que, en un tono enérgico, la señora Noriega gritó que perdonaba a su hija, pero que no quería verla más, pues sus declaraciones le habían hecho mucho daño. “Siempre serás mi hija, pero ya no te quiero cerca”, sentenció con voz potente.

“¿Por qué?, Dime. Sí he mantenido a esa muchacha, si me he fajado por ellos. No, no es dolor, es una cosa horrible, no tiene nombre, quisiera sacarme el corazón, morirme. ¿Cómo es posible? “, dijo.

Para luego agregar: “Le he dado mi vida a ella, he dejado muchas cosas por ella, pero ya no. ¡Ya no más! Toda mi vida me he sentido culpable por algo que no he sido culpable. Hoy me libero de todo esto" .

Noriega también arremetió contra su exesposo, padre biológico de la modelo, cuestionando su rol paternal. “¿Ahora el padre se da de gran padre?”, exclamó, visiblemente alterada.

Con la voz quebrada, agregó que la situación era “una cosa horrible” que “no tiene nombre”, en una clara muestra de su indignación.