Suheyn Cipriani reveló nuevos detalles de la tormentosa relación que vivió con César Vega. Durante su participación en “El valor de la verdad”, la modelo contó que el salsero la botó de su casa cuando su bebé tenía solo siete días de nacida.

En conversación con Beto Ortiz, Suheyn contó que vivió diversos episodios de agresiones físicas y psicológicas de parte del salsero César Vega, incluso durante su embarazo.

Según dijo, siete días después del nacimiento de su hija, César Vega llegó en estado de ebriedad a su departamento y la botó de su casa, esto pese a que se encontraba en una delicada situación por la cesárea.

Suheyn Cipriani reveló que abandonó el Miss Perú y su carrera de modelo por César Vega. (Foto: Captura de video)

“Llegaba ponía la música a todo volumen, me reventaba la puerta y entraba. Como yo no le respondía se exasperaba, y me botaba. Me dijo vete de la casa, así sin zapatos ni sin nada”, aseguró la modelo.

Además, Suheyn Cipriani señaló que César Vega buscaba que ella reaccione; sin embargo, estaba muy débil por la cesárea que le habían practicado una semana antes.

Suheyn Cipriani en El Valor de la Verdad (Panamericana)

Al final de la jornada, Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas con la verdad y decidió retirarse, llevándose el premio de S/20 mil de “El valor de la verdad”.