Diego Chávarri le pide a Onelia Molina que le devuelva su anillo de compromiso. (Foto: Instagram)
Redacción EC
volvió a y despertó una gran polémica al compartir programa con su expareja . En una reciente entrevista, el exfutbolista sorprendió a todos al recordar la relación que mantuvo con la chica reality y el obsequio que ella aún conserva.

En conversación con América Espectáculos, el popular ‘Diablito’ aseguró que, pese a que su relación con Onelia Molina terminó hace mucho tiempo, ella todavía conserva el anillo de compromiso que él le obsequió.

Según dijo Diego Chávarri, Molina todavía tendría en su poder el anillo y a él le gustaría que se lo devolviera. “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”, dijo el exfutbolista en tono sarcástico.

Diego Chávarri le pide a Onelia Molina que le devuelva su anillo de compromiso. (Foto: Captura de video)
No obstante, Chávarri también fue claro al señalar que no tendría inconvenientes si Onelia Molina decide quedarse con el anillo. “Que se lo quede, y si me lo quiere mandar, pues que me lo mande”, aseguró.

En otro momento de la entrevista, Diego Chávarri aprovechó el micrófono de América Espectáculos para aclarar que él nunca le fue infiel a Onelia Molina mientras mantenían una relación sentimental.

Jamás en la vida fui infiel. Nosotros terminamos un día y después de varios días a mí me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga caminando… Eso ya lo aclaré en su momento también y fue algo que sí me molestó, porque eso (una infidelidad) nunca pasó”, precisó.

Diego Chávarri le pide a Onelia Molina que le devuelva su anillo de compromiso. (Foto: Captura de video)
Cabe resaltar que en la reciente edición de “Esto es guerra”, Onelia Molina y Mario Irivarren anunciaron su reconciliación y sellaron el momento con un romántico beso. Según dijeron, están retomando sus salidas y confirmaron que viajaron juntos por las vacaciones de Fiestas Patrias.

