La modelo Suheyn Cipriani fue la nueva invitada de “El valor de la verdad”, donde contó los difíciles momentos que ha vivido, pero también mencionó algunos nombres interesantes, entre ellos, el de Jefferson Farfán, quien le hizo una peculiar invitación hace algún tiempo.

Suheyn Cipriani sorprendió a todos al revelar que Jefferson Farfán la invitó a una parrillada al poco tiempo de haberla conocido en una discoteca, luego de que un amigo la invitó a su box.

“No lo conocía antes, coincidimos en una discoteca y un amigo me dijo si quería ir a un box. Estaba soltera, sin hijos, nada. Fuimos y era su box. Conversamos un poco”, recordó Suheyn.

Suheyn Cipriani revela que Jefferson Farfán la invitó a una parrillada. (Foto: Captura de video)

Según dijo, al poco tiempo de haber conocido a la ‘Foquita’, este la empezó a seguir en Instagram y posteriormente la invitó a salir. “Luego me dijo que si quería ir a una parrillada”, reveló.

¿Cómo respondió Suheyn a la invitación de la ‘Foquita’? Según explicó la modelo, ella no contestó el mensaje de Farfán, por lo que dio por descartada la invitación del exjugador de Alianza Lima.

Suheyn Cipriani revela que Jefferson Farfán la invitó a una parrillada. (Foto: Captura de video)

“No le dije nada, lo dejé en visto”, dijo la exreina de belleza. Cabe resaltar que este habría sido el primer y único acercamiento que tuvo Suheyn Cipriani y el exfutbolista Jefferson Farfán.