Suheyn Cipriani, expareja del salsero César Vega, fue confirmada como la nueva invitada de “El valor de la verdad”. La exreina de belleza se sentará en el sillón rojo y contará diversos pasajes de su vida, desde su difícil infancia hasta la tormentosa relación que vivió con el sonero peruano.

A través de un adelanto en las redes sociales del programa se puede ver a la modelo, notablemente afectada, contando que fue amenazada de muerte y humillada por una expareja.

“Suheyn Cipriani, exreina de belleza, llega al sillón rojo para revelar la verdad, sobre un relato de terror entre la bella y la bestia que estremecerá a todos. La historia de una reina convertida en pesadilla”, señala el adelanto de ‘El valor de la verdad’ en redes sociales.

Suheyn Cipriani, expareja de César Vega, se sentará en el sillón rojo de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Como se recuerda, hace varias semanas la modelo Suheyn Cipriani denunció por agresión física a César Vega, quien fue intervenido por la Policía tras un altercado con su suegro.

Entre otras revelaciones, Suheyn también dio detalles de la difícil infancia que vivió, ya que era víctima de agresión por parte de su madre. Según contó, cuando tenía tan solo siete años, fue acusada de intentar ‘robarle el marido a su madre’, en palabras del conductor Beto Ortiz.

“Me quería morir, no encontraba luz al final de todo lo que pasaba, era mucho. Mi mamá me golpeaba muy fuerte, me golpeaba casi hasta perder el conocimiento”, confesó la modelo entre lágrimas.