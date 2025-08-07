Melcochita, con más de 60 años de trayectoria, es símbolo del humor criollo y la música tropical peruana. (Foto: Instagram)
Melcochita, con más de 60 años de trayectoria, es símbolo del humor criollo y la música tropical peruana. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

, más conocido en el mundo artístico como , se mostró honrado y feliz de que hayan presentado un proyecto de ley para declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación.

En declaración para América Noticias, Melcochita celebró la propuesta presentada por el congresista Waldemar Cerrón y destacó que es un honor ser reconocido por su vasta carrera artística.

LEE: “El valor de la verdad”: Melcochita explica la peculiar broma que le hizo a Susy Díaz en TV

“La noticia me tomó por sorpresa, pero me siento honrado y orgulloso de que hayan presentado ese proyecto de ley. Siempre he pensado que todos los reconocimientos se deben hacer en vida, porque una vez que muera ya no tiene caso”, dijo al citado programa.

“Me han hecho muchos reconocimientos en el extranjero, pero me siento más feliz y dichoso de que me hagan homenajes en mi país. Ya es hora de que me valoren”, añadió.

El congresista Waldemar Cerrón, del partido Perú Libre, presentó el pasado 5 de agosto un proyecto de ley para reconocer al comediante Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, como Patrimonio Cultural de la Nación.

Melcochita se sentó por tercera vez en "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)
Melcochita se sentó por tercera vez en "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)
MÁS INFORMACIÓN: “El valor de la verdad”: ¿Qué preguntas respondió y cuánto ganó Melcochita?

“Su estilo humorístico, centrado en la improvisación, lo convirtió en un referente único de la comicidad peruana, capaz de transitar entre el humor criollo y la sátira social con frases populares como: ‘¡No lo vean!’, ‘¡No vayan!’, ‘¡Imbécil!’, que aún perduran en la memoria colectiva”, se lee en el proyecto de ley.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC