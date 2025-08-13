Este domingo 17 de agosto será el turno de Samahara Lobatón, quien se sentará en el temido “sillón rojo” de ‘El Valor de la Verdad’ para hablar de episodios inéditos relacionados con Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug.

En el adelanto del programa conducido por Beto Ortiz, la influencer acusó al exfutbolista de intentar “armarle un ampay” a su pareja Bryan Torres para que dejara de salir con ella.

“Él le escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo, que le iba a armar un ampay para que lo ampayen con otra mujer ”, reveló.

Samahara Lobatón y Bryan Torres. (Foto: Redes sociales)

Samahara también abordará por primera vez la ruptura de su amistad con Ivana Yturbe. Según su versión, la modelo ocultó que estaba iniciando un romance con Farfán, a pesar de que eran muy cercanas desde su paso por Combate.

“Ella nunca me dijo ‘yo estoy saliendo con él’. Me lo ocultó al comienzo, porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos … lo que hace la calentura y el amor”, sostuvo.

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. (Foto: Redes sociales)

La hija de Abel Lobatón no dejó de referirse al sonado triángulo amoroso que involucra a Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro con Farfán. Según dijo, estos vínculos formaban parte de un “proceso” sentimental en la vida del exjugador. El episodio promete además abordar temas de su vida personal, como su relación pasada con Jonathan Horna, ‘Youna’.