El pasado lunes 11 de agosto, la modelo peruana Melissa Paredes celebró su cumpleaños número 35 en medio de la emoción y el cariño de sus familiares, entre ellos, su esposo, el bailarín Anthony Aranda, en una íntima reunión familiar.

Durante aquella fiesta, Aranda reveló que Melissa estaría en la dulce espera, lo cual ‘encendió’ las redes sociales, pues, la pareja ha celebrado recientemente su primer año de matrimonio.

Todo empezó cuando, según las historias de Instagram de Paredes, ella y sus invitados se lanzaron sobre los dulces y juguetes que salieron de la piñata, por lo que, al abalanzarse al suelo, el bailarín le advirtió a Melissa que “tenga cuidado con el bebé”.

“Cuidado con la embarazada”, dijo emocionado, pero sin dejar en claro a quien se refería, si a Melissa o sus invitadas. Sin embargo, la especulación creció cuando, al mirar a la modelo dijo : “ Amor cuida al bebé”.

En la foto: Fiesta de cumpleaños de Melissa Paredes, en donde Anthony Aranda habría revelado que estaría embarazada

Hasta el momento, ni Anthony ni Paredes han emitido un pronunciamiento confirmando que se encuentren esperando un bebé.

La pareja contrajo matrimonio el 4 de agosto de 2024. Por su parte, Melissa ya es madre de una niña de 7 años, misma que tuvo con su expareja, el futbolista Rodrigo ‘El Gato’ Cuba.

Es importante destacar que Anthony, conocido como ‘El Activador’, mencionó que ‘ya están buscando su primer hijo junto a Melissa’.