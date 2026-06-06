Lo que comenzó como un espectáculo independiente en Monterrey, Nuevo León (México), hoy se ha convertido en uno de los proyectos de entretenimiento LGBT+ con mayor crecimiento en Latinoamérica.

Koketas Show dio sus primeros pasos presentándose en escenarios locales hasta que una de sus actuaciones se volvió viral en TikTok, acumulando millones de visualizaciones y dando origen a una comunidad que rápidamente trascendió las redes sociales.

Gracias a ese impulso, el proyecto comenzó una gira por distintas ciudades de México, presentándose ante miles de personas y participando en eventos de gran relevancia, incluyendo los TikTok Awards 2025.

Su crecimiento también se ha reflejado en la música. Su más reciente sencillo, “Orgullo”, se ha convertido en uno de los temas más representativos del proyecto, acercándose al medio millón de reproducciones en plataformas digitales y conectando con miles de personas de la comunidad LGBT+ en distintos países.

Tras sus primeras presentaciones internacionales en Guatemala, Koketas Show llegará a Perú los próximos 24 y 25 de junio en el Centro de Convenciones Bianca, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en su expansión por Sudamérica. La venta de entradas es en Joinnus.

Con una propuesta que combina comedia, música, performance e interacción con el público, Koketas Show continúa consolidándose como uno de los proyectos independientes de entretenimiento con mayor proyección internacional surgidos desde el norte de México.

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