Resumen

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Koketas Show se prepara para dar dos presentaciones en Lima a fines de junio | Foto: Difusión
Koketas Show se prepara para dar dos presentaciones en Lima a fines de junio | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Lo que comenzó como un espectáculo independiente en Monterrey, Nuevo León (México), hoy se ha convertido en uno de los proyectos de entretenimiento LGBT+ con mayor crecimiento en Latinoamérica.