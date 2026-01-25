El pasado sábado 24 de enero se emitió una nueva edición de “Estás en todas”, pero con Melissa Paredes como conductora, quien llegó en reemplazo de Natalie Vértiz para acompañar a Choca Mandros.

La actriz y exconductora de “América Hoy” llegó al set con una gran sonrisa y saludó al público inicialmente para luego agradecer la oportunidad de ser invitada a la conducción de “Estás en todas”.

“Hola, ¿Cómo están? Los chismes eran ciertos. Me han estado escribiendo desde anoche. Yo sí estoy en todas”, dijo Melissa Paredes al iniciar su presentación.

Eso sí, la actriz aclaró que su visita fue como conductora invitada del programa, lo que no revela si es que seguirá siendo la presentadora principal en lo que resta de la temporada del programa sabatino de América Televisión.

Melissa Paredes sorprendió a todos como conductora de “Estás en todas”. (Foto: América Televisión)

Cabe resaltar que la llegada de Melissa Paredes al programa “Estás en todas” se produce luego que Choca Mandros anunciara hace algunas semanas que Natalie Vértiz no continuaría en el programa por motivos personales.

“Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos”, señaló Choca.

Cabe resaltar que Melissa Paredes apareció como conductora invitada, pero no se ha confirmado si es que seguirá toda la temporada. Antes de ella, nombres como Jazmín Pinedo, Valeria Piazza, Rebeca Escribens y más fueron voceados para reemplazar a Natalie Vértiz.