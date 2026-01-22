El 2026 inició a lo grande en Perú, y en cuanto a la realización de conciertos se refiere tras la llegada del popular Bad Bunny. Programando 2 conciertos sobre suelo capitalino, el artista puertorriqueño hizo gala de su gran performance, y llamando la atención a partir de la popular ‘Casita’ que durante las presentaciones, fueron habitadas por afamadas figuras del espectáculo.

ESTOS FUERON LOS FAMOSOS PERUANOS QUE ESTUVIERON EN ‘LA CASITA’ DE BAD BUNNY

Reconocido por canciones como “Titi Me Preguntó” y “Me Porto Bonito”, Bad Bunny continúa generando expectativa entre sus fanáticos, y esto hoy gracias a la puesta en escena relacionada a su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” con el cual retornó a Perú tras 4 años.

A propósito de los conciertos que brindara en el Estadio Nacional durante las fechas del 16 y 17 de enero 2026, te contamos que grandes figuras del espectáculo formaron parte de ambos eventos, y mediante participación en una ‘Casita’ cuya popularidad trasciende a nivel incluso internacional.

Mediante redes sociales, tanto Natalie Vértiz acompañada por Yaco Eskenazi, como Melissa Paredes igualmente al lado de Anthony Aranda, evidenciaron su alegría mostrando imágenes exclusivas de visita a ‘vivienda’ que Bad Bunny incorpora a escenografía de tarima, y a la cual terminaron siendo invitadas junto a otros famosos.

‘La Casita’ contó además con la presencia de Vania Bludau, Vanessa López, y Miranda Salaverry, entre otras figuras peruanas vinculadas a la farándula e influencers que aprovecharon la oportunidad para hacer públicas entre imágenes y videos de ambos conciertos a través de plataformas como Instagram.

DE ESTA FORMA REACCIONARON MELISSA PAREDES Y NATALIE VÉRTIZ A SU PRESENCIA EN ‘LA CASITA’ DE BAD BUNNY

El Estado Nacional terminó siendo el escenario de los dos conciertos que Bad Bunny brindó en Lima, y a mediados de enero 2026 también incorporando la popular ‘Casita’ sobre tarima.

“Yo veía la carita de felicidad de mi esposa y eso me ponía más feliz aún“, refiere Anthony Aranda mediante redes sociales, y a propósito de presencia en dicho ambiente junto a Melissa Paredes, la actriz peruana que ha evidenciado emoción asimismo por considerar al ‘Conejo Malo’ como su artista favorito.

Por el lado de Natalie Vértiz, una de las famosas que acompañó a Bad Bunny desde ‘La Casita’, aparece la marca de Hennessy a la cual ella le agradece por brindarle “una noche inolvidable, concierto alucinante”, y ha generado una ola de comentarios positivos de parte de seguidores debido a estilo, glamour y belleza sobre todo.