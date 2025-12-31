La farándula peruana hoy cuenta con un nuevo capítulo lleno de controversia, y en esta oportunidad desde las redes sociales nuevamente protagonizado por Melissa Paredes. Tras la celebración de la Navidad 2025, las críticas dirigidas a la actriz peruana de “Los Otros Concha”, no se hicieron esperar, y esto debido a celular regalado a menor hija cuyos 8 años llegaron en el mes de octubre.
MELISSA PAREDES RESPONDE A LAS CRÍTICAS TRAS REGALARLE CELULAR A HIJA DE 8 AÑOS
Llegado diciembre 2025, las familias peruanas han conmemorado el nacimiento de Jesucristo mediante una Navidad que a nivel de farándula ha generado controversia debido a regalo entregado por Melissa Paredes a menor hija.
A través de redes sociales, las críticas dirigidas a la actriz peruana y pareja de Anthony Aranda, continúan llamando la atención, y esto más aún luego de hacerse pública su tajante respuesta vía Instagram.
Inicialmente, y ante pregunta recibida sobre el regalo de celular a hija, Melissa Paredes revela que le “da igual” los comentarios negativos al respecto, haciendo hincapié en la cantidad de niños que llega a observar teniendo las “benditas tablets”.
“Solo que con el celular nos podemos comunicar y preguntar como estamos”, refiere también la exesposa del ‘Gato’ Cuba mediante respuesta dada vía historia de Instagram puntual, y tratando de explicar la razón detrás de la escogencia del dispositivo móvil como obsequio a pequeña Mía cuyos 8 años se cumplieron en octubre 2025.
Restándole importancia a sus detractores, Melissa Paredes dice estar acostumbrada a que “me rajen todo”, y terminen opinando de esa forma a todo lo concerniente a vida privada e íntima.
ESTO SUCEDIÓ ENTRE MELISSA PAREDES Y MAGALY MEDINA TRAS PEDIDO DE RECTIFICACIÓN
A lo largo de los últimos años en pleno siglo XXI, Magaly Medina y Melissa Paredes se han visto enfrascadas en líos mediáticos como el que ahora vuelven a protagonizar existiendo cartas notariales y rectificaciones de por medio.
Tras la participación de la pareja conformada por la actriz peruana y Anthony Aranda en el podcast de Kenji Fujimori, la popular ‘Urraca’ haría uso de su programa para pronunciarse con respecto a las declaraciones donde la exesposa del ‘Gato’ Cuba precisamente termina refiriéndose a ella recordando rencillas del pasado, y además ahonda en polémicos temas de índole personal.
A partir de ello, Magaly Medina recibiría una carta notarial por la cual accedió a rectificarse, y aceptar error al haber asegurado que Melissa Paredes, tiempo atrás, había formulado denuncia contra el futbolista profesional, y más bien fue todo lo contrario.
Cabe resaltar que pese a la corrección realizada públicamente, la actriz y actual esposa de Anthony Aranda, refirió que su abogado “evaluará las acciones legales que se tomarán” debido a que la conductora de espectáculos “continúa pronunciándose en relación a mi menor (hija) sobre procesos archivados de años atrás”.
De esa forma lo expresa Melissa Paredes habiendo reposteado comunicado compartido vía Instagram, y por parte de un ‘Gato’ Cuba que precisa lo mismo, y rechaza de manera tajante cualquier acto o propagación de información donde termine involucrándosele a primogénita de ambos.
ASÍ REACCIONÓ MAGALY MEDINA A CARTA NOTARIAL RECIBIDA DE PARTE DE MELISSA PAREDES
Mediante el podcast de Kenji Fujimori, Melissa Paredes vuelve a generar polémica, y ahora mencionando a una Magaly Medina que no se queda callada, y tras admitir error rectificándose por comentario puntual realizado, rememora su conflicto legal con Rodrigo Cuba.
“Ella me ha mandado una carta notarial porque la gente cree que amedrentando a los periodistas uno va a callarse la boca“, expresó la popular ‘Urraca’ al respecto, y fiel a su estilo, sin llegar a amilanarse debido a recepción de documento donde además la actriz peruana, le solicita no volver a expresarse de ella sin prueba alguna.