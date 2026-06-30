Melissa Paredes atraviesa un momento de calma y seguridad en su vida, al punto de soñar con volver a convertirse en madre. Esta vez, la actriz confesó que su deseo por tener un bebé con Anthony Aranda sigue presente y que solo es cuestión de tiempo antes de que pueda estar en la dulce espera.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Paredes se sinceró sobre sus planes de maternidad y resaltó que, por el momento, la idea se ha postergado porque tiene que cumplir con una recargada agenda laboral.

Al ser consultada por los rumores que señalan un posible embarazo, Paredes bromeó con este hecho y dijo que ya lleva “como dos años de embarazada”, haciendo referencia a que, desde que inició su relación con el bailarín Anthony Aranda, dicen que está en la dulce espera.

Melissa Paredes. (Foto: Difusión)

“Con Anthony (Aranda) estamos muy felices y es cierto, ya llevo como dos años de embarazada, siempre comentan esos rumores. Nosotros queremos ser padres, cuando Dios quiera, llega la noticia”, explicó Paredes al citado medio, donde también dijo que pronto podría dar novedades sobre su estado.

Cabe señalar que la declaración de Melissa Paredes se dio durante la fiesta de celebración por los 20 años de la productora Del Barrio Producciones, casa realizadora que ha impulsado la carrera de actriz de la exchica reality con importantes papeles en diversas producciones.

“No podíamos faltar a una celebración tan importante como los veinte años de Del Barrio Producciones y saludar afectuosamente a Michelle Alexander”, resaltó Melissa sobre su participación en el evento, a donde asistió acompañada de su esposo.

Melissa Paredes y Anthony Aranda cumplirán cuatro años.

De esta manera, Melissa Paredes confesó una vez más que su deseo por convertirse en madre nuevamente continúa más presente que nunca; sin embargo, en el corto plazo aún es improbable porque debe cumplir con diversos compromisos laborales. No obstante, no descarta que su embarazo se dé más pronto de lo esperado.