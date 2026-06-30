Melissa Paredes se mostró feliz por su matrimonio y aseguró que no descarta volver a ser madre en un futuro no tan lejano. (Foto: Instagram / @melissapareds)
Melissa Paredes se mostró feliz por su matrimonio y aseguró que no descarta volver a ser madre en un futuro no tan lejano. (Foto: Instagram / @melissapareds)
Por Redacción EC

Melissa Paredes atraviesa un momento de calma y seguridad en su vida, al punto de soñar con volver a convertirse en madre. Esta vez, la actriz confesó que su deseo por tener un bebé con Anthony Aranda sigue presente y que solo es cuestión de tiempo antes de que pueda estar en la dulce espera.

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