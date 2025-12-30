A poco más de un año de su matrimonio civil, la modelo peruana Melissa Paredes confirmó nuevamente su deseo de convertirse en madre con su ahora esposo, el bailarín y coreógrafo Anthony Aranda.

Por ello, mediante, sus plataformas digitales, la intérprete de 35 años aseguró que la llegada de un nuevo integrante es un proyecto confirmado, aunque aún no han establecido una fecha definitiva para el proceso.

“Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña” , declaró Paredes en una dinámica de interacción con sus seguidores.

De tal forma, Melissa, quien ha tenido participación en algunas telenovelas peruanas, incluso bromeó diciendo que prefiere un hijo varón, pues le permitiría, según sus palabras, “cerrar la fábrica”.

CONOCE MÁS: Melissa Paredes confirma que mejoró su relación con Ale Venturo y acuerdan priorizar a sus hijas

Defiende costoso regalo a su hija y arremete contra usuario que insultó a ‘El Activador’

El anuncio de su futura maternidad no estuvo exento de controversia. Paredes aprovechó el espacio para responder de forma tajante a las críticas recibidas tras obsequiarle un iPhone 15 a su hija de siete años en Navidad.

Ante las críticas, la actriz comparó el uso del dispositivo con las tablets convencionales. “Me da igual. Critican, pero veo a todos los niños con tablets, que es lo mismo. Con el celular nos podemos comunicar”, sentenció.

Melissa Paredes responde a quienes critican el regalo que le dio a su hija en Navidad. (Foto: Instagram)

Asimismo, la modelo enfrentó comentarios despectivos dirigidos hacia su esposo, con quien se casó en agosto de 2024. Y es que, ante un insulto xenófobo por parte de un seguidor, Paredes respondió con firmeza.

“Qué horrible tu xenofobia, cero que ver. Y para tu complejo, él es bien peruano de nacimiento. Ubícate”, fueron sus palabras.