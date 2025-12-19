A pocos días de cerrar el 2025, la conductora de televisión Magaly Medina respondió con firmeza a las nuevas cartas notariales enviadas por Melissa Paredes, donde, a pesar de su rectificación, le exige ya no hablar de su menor hija.

En ese sentido, la comunicadora descartó cualquier tipo de intimidación y aseguró que el conflicto legal, derivado de los comentarios emitidos sobre el pasado judicial de la modelo y su hija, no alterará la línea editorial de su espacio televisivo.

Magaly Medina le contesta a Melissa Paredes tras carta notarial

Este nuevo conflicto se intensificó luego de que Paredes enviara un segundo documento legal exigiendo el cese inmediato de cualquier referencia a su hija y a los procesos que enfrentó con su exesposo, Rodrigo Cuba.

“Ese tema lo ven mis abogados, pero ella puede enviar todas sus cartas notariales que quiera. La cuestión es que si ella miente sobre algunas cosas de nosotros, entonces tenemos el derecho de aclararle y ella mintió”, declaró Medina.

¿Qué advertencia le dio Magaly Medina a Melissa Paredes?

Así, la Urraca defendió su derecho a informar, argumentando que los hechos mencionados son de conocimiento público y que la actriz ha brindado versiones contradictorias en plataformas digitales, por lo que también lanzó una advertencia.

“Ella mintió al decir que nos había callado la boca, que habíamos patinado varias veces. ¿En qué patinamos aquella vez? En nada. Mostramos imágenes de un ampay y entrevistamos al ‘Gato’ Cuba. Mientras ella esté contando historias que no se parecen a la realidad, lógico que vamos a salir a aclarárselo porque ella lo hace en un medio público... que ella tenga cuidado” , advirtió.

¿Magaly Medina seguirá en ATV?

Por otro lado, a pesar de sus conflictos legales, Magaly Medina confirmó que su relación con ATV se mantiene sólida. Y aunque no asistirá a la preventa del canal en enero, anunció que ya tiene un compromiso para renovar su contrato y que ‘Magaly TV’ regresará al aire en febrero de 2026.

Magaly Medina (Foto: ATV)