La farándula peruana hoy cuenta con un nuevo capítulo lleno de controversia, y en esta oportunidad nuevamente protagonizado por tanto Melissa Paredes como Magaly Medina. Gran revuelo viene generando el dime y direte entre ambas figuras públicas, y esto luego de aparición de la popular actriz y su pareja, Anthony Aranda, en conocido podcast donde brindarían detalles exclusivos acerca de relación, y de manera inmediata encontrarían respuesta en una ‘Urraca’ que hasta terminaría rectificándose debido a comentario puntual realizado durante emisión de programa.

MELISSA PAREDES EVALÚA INICIAR ACCIONES LEGALES CONTRA MAGALY MEDINA PESE A RECTIFICACIÓN SOLICITADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL

A lo largo de los últimos años en pleno siglo XXI, Magaly Medina y Melissa Paredes se han visto enfrascadas en líos mediáticos como el que ahora vuelven a protagonizar existiendo cartas notariales y rectificaciones de por medio.

Tras la participación de la pareja conformada por la actriz peruana y Anthony Aranda en el podcast de Kenji Fujimori, la popular ‘Urraca’ haría uso de su programa para pronunciarse con respecto a las declaraciones donde la exesposa del ‘Gato’ Cuba precisamente termina refiriéndose a ella recordando rencillas del pasado, y además ahonda en polémicos temas de índole personal.

A partir de ello, Magaly Medina recibiría una carta notarial por la cual accedió a rectificarse, y aceptar error al haber asegurado que Melissa Paredes, tiempo atrás, había formulado denuncia contra el futbolista profesional, y más bien fue todo lo contrario.

Cabe resaltar que pese a la corrección realizada públicamente, la actriz y actual esposa de Anthony Aranda, refirió que su abogado “evaluará las acciones legales que se tomarán” debido a que la conductora de espectáculos “continúa pronunciándose en relación a mi menor (hija) sobre procesos archivados de años atrás”.

De esa forma lo expresa Melissa Paredes habiendo reposteado comunicado compartido vía Instagram, y por parte de un ‘Gato’ Cuba que precisa lo mismo, y rechaza de manera tajante cualquier acto o propagación de información donde termine involucrándosele a primogénita de ambos.

ASÍ SE DEFENDIÓ MAGALY MEDINA DE LA CARTA NOTARIAL RECIBIDA POR PARTE DE MELISSA PAREDES

Mediante el podcast de Kenji Fujimori, Melissa Paredes vuelve a generar polémica, y ahora mencionando a una Magaly Medina que no se queda callada, y tras admitir error rectificándose por comentario puntual realizado, rememora su conflicto legal con Rodrigo Cuba.

“Ella me ha mandado una carta notarial porque la gente cree que amedrentando a los periodistas uno va a callarse la boca“, expresó la popular ‘Urraca’ al respecto, y fiel a su estilo, sin llegar a amilanarse debido a recepción de documento donde además la actriz peruana, le solicita no volver a expresarse de ella sin prueba alguna.