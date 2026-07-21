La conductora Ethel Pozo se sumó este lunes 20 de julio al podcast "Sin + que decir", espacio de 'streaming’ matutino transmitido por el canal de María Pía Copello junto a Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy, marcando su debut en formatos digitales.

“Se suma a la mesa de ‘Sin más que decir’ desde este 20 de julio, la gran Ethel Pozo”, anunció Copello, a lo que la nueva integrante respondió: “Gracias, qué emoción”, incorporándose a la mesa del ‘stream’.

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Luego añadió: “Me sumo. Gracias, chicos. Qué lindo se siente, de verdad. Desde el primer día me sentí como en casa y esas cosas no suelen pasar. Desde la lectura de pauta, todos me acogieron. Muchísimas gracias a la gente que estaba ahí comentando. Estoy muy emocionada”.

Tras su participación como invitada en el programa hace una semana, Pozo confirmó que se encontraba libre de contratos, lo que facilitó su aparición en 'Magaly TV La Firme’, encuentro que, según la propia Ethel, fue gestionado por Pía.

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Debuta en el ‘streaming’ compitiendo con ‘América Hoy’

Por su parte, mediante su cuenta personal de Instagram, la comunicadora reflexionó sobre el horario del podcast, el cual coincide con el segmento matutino que ocupó durante seis años en ‘América TV’.

“Hay horarios que se quedan para siempre en el corazón. Durante seis años compartimos las mañanas juntos en televisión… Y aunque la vida me llevó por nuevos caminos, hoy ese mismo horario de las 10:00 a. m. vuelve a tener un significado muy especial para mí”, publicó.

El espacio 'Sin + que decir’ se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:00 a. m. vía YouTube.

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