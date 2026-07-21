Ethel compartirá mesa con Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy | Foto: Instagram (@sinmasquedecir.oficial)
Ethel compartirá mesa con Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy | Foto: Instagram (@sinmasquedecir.oficial)
Por Redacción EC

La conductora Ethel Pozo se sumó este lunes 20 de julio al podcast "Sin + que decir", espacio de 'streaming’ matutino transmitido por el canal de María Pía Copello junto a Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy, marcando su debut en formatos digitales.

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