Horóscopo de HOY, domingo 7 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: se terminarán los altibajos, roces y malentendidos en la pareja; la madurez crece. Salud: molestia en la piel sanará. Sorpresa: noticias de amigo de la infancia.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: su ánimo gentil y con buen humor serán destacados en la pareja y crearán armonía. Salud: una dolencia tendrá alivio. Sorpresa: la buena fortuna llega.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su actitud firme disipará los caprichos que impiden que la seducción crezca en la pareja. Salud: necesitará tomar un descanso. Sorpresa: deseo cumplido.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: sabrá que el mejor estímulo para la relación es la estabilidad emocional que logre cada uno. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: propuesta interesante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: vida social animada. Su encanto aumenta y atrae a alguien que generará una agradable cita. Salud: la gimnasia aliviará dolores. Sorpresa: hallazgo emotivo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: se inclinará por una relación equilibrada entre lo audaz y también con lo estable. Salud: los nervios alterados se calmarán. Sorpresa: actitud precipitada.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su encanto ayudará a alguien tímido a expresarse y un romance dará comienzo. Salud: su buen ánimo disipará molestias. Sorpresa: feliz coincidencia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: dejará de lado la intolerancia y se concentrará en obtener armonía en la pareja. Salud: disfrutará de un equilibrio. Sorpresa: situación complicada resuelta.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: los repentinos cambios de ánimo molestarán, pero estimulan la calidez. Salud: un estudio será alentador. Sorpresa: alguien será amable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su fuerte encanto impactará en su entorno y así alguien especial se acercará. Salud: buen resultado de una dieta. Sorpresa: encuentro genial.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: le invadirá el deseo de mejorar la relación actual y llegar a momentos plenos de calidez. Salud: cuidarse en rodillas o tobillos. Sorpresa: un secreto será revelado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un comentario en la pareja le causará pena y evitará discutir pero quedará algo pendiente. Salud: un control resultará bien. Sorpresa: momento emocionante.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PERSISTENTE EN LOS NEGOCIOS CUANDO FLUYEN. SE DISPERSA CON LOS PROBLEMAS.