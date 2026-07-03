Horóscopo de HOY, viernes 3 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una restricción de fondos será superada con un buen manejo de los negocios. Amor: no será buena idea insistir con respuestas impulsivas, mejor activar la paciencia.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un traspié económico será evitado con una colaboración inesperada pero exitosa. Amor: actitudes indiferentes viran a receptivas y dan lugar a una inolvidable calidez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: asuntos complicados no se resolverán pero pondrá a salvo un negocio. Amor: habrá discusiones seguidas de una dulce reconciliación y su encanto lo logrará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará para quedarse y una oportunidad se aprovechará. Amor: su obstinación será un escollo para la armonía de la pareja, pero querrá escuchar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un préstamo no será devuelto a tiempo, pero sin enojarse, hará una propuesta. Amor: su encanto será buena influencia en la relación y la llenará de mutua calidez.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguna traba será superada y facilitarán que el trabajo alcance las metas. Amor: se avecina el romance menos imaginado que cumplirá con todas sus expectativas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una adquisición se cumple para poner en valor iniciativas o proyectos. Amor: un espléndido agasajo disipará los roces y permitirá recuperar una cálida armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: problemas económicos generarán inquietud pero alcanzará las metas. Amor: aunque se enfoque en otros temas, de modo fortuito hallará a la persona deseada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: sus cuentas se equilibrarán y los proyectos serán posibles. Amor: la relación estará bien pero podría ser empañada por la indiscreción de terceros.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá cobranzas difíciles pero el recupero será productivo. Amor: pequeñas y grandes diferencias se resolverán merced a la permanencia de su encanto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará gente que criticará su negocio o proyecto pero sus razones vencerán. Amor: su actitud ante la confusión creará expectativas en alguien que querrá acercarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará la ayuda más inesperada para el avance de un proyecto. Amor: conocerá a alguien con gran capacidad de afecto y comprensión; será su alma gemela.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE GRAN SENSIBILIDAD E INTUICIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE LE RODEAN.