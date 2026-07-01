Simon, en declaraciones a la prensa, contó que, durante el encuentro, Fujimori Higuchi le remarcó que gobernará “para todos” y que está dispuesta a abrir el diálogo con sus rivales políticos.

“No es hora de hablar de Roberto Sánchez, sino del nuevo gobierno [...] Tenemos que hacer el esfuerzo para la reconciliación y para trabajar por los hermanos del sur. Yo no pertenezco a Fuerza Popular, pero hay que tender puentes, lo hice con Alan García y con PPK. Cuando termina un proceso electoral, tenemos que saber respetar [el resultado]”, manifestó.

(Foto: César Campos/ El Comercio)

Al ser consultado sobre la intención de Juntos por el Perú de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar dejar sin efecto el balotaje, Simon respondió que “ese es un problema” de su ex partido. Agregó que los peruanos quieren “paz, trabajo y generar confianza” y si a una mujer le corresponde ser presidenta, “porque así votó el pueblo, hay que respetar”.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron que Fujimori Higuchi esperará a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados de la segunda vuelta para dar los primeros pasos hacia la transferencia de mandato. Aunque, el secretario general del partido naranja, Luis Galarreta, confirmó que el economista Marco Vinelli será el coordinador de este proceso.

En una entrevista en “Punto Final”, el también virtual primer vicepresidente de la República dijo que han calculado que requieren, al menos unas 70 personas para los equipos de transferencia en los 19 ministerios y entidades adscritas. Añadió que ya cuentan con “la mayoría” de los técnicos para esta tarea.

“Marco Vinelli, que es el coordinador del plan de gobierno, está avanzando con los equipos de la transferencia. Pero necesitamos la información real”, manifestó.

Vinelli ha sido gerente general de Allpu, empresa dedicada a la agroexportación, y director de la Escuela de Gobierno de la ESAN.

(Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)

En junio de 2015, el economista fue designado por el entonces ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, como director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL). Antes se desempeñó como director general de Negocios Agrarios del MINAGRI y jefe del del Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS), entre otros.

Otras fuentes ligadas al partido naranja contaron que los senadores electos Marco Miyashiro y César Astudillo estarían al frente de la transferencia en los ministerios del Interior y de Defensa, respectivamente. El primero fue director general de la Policía Nacional e integrante del GEIN, que capturó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán en 1992.

Astudillo, por parte, ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también comandante general del Ejército.

Las mismas fuentes refirieron que es probable que Luis Carranza, ministro de Economía y Finanzas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), coordine el traspaso en el MEF. El economista es uno de los nombres que están en el bolo para esa cartera, pero también para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

¿Un comando especial para El Niño?

Fujimori, al cierre de esta nota, optó por guardar silencio ante la prensa nacional. Pero el lunes, tras el conteo al 100% de la ONPE, la virtual mandataria subrayó que los dos grandes retos de su gobierno en su etapa inicial son “recuperar el orden” y “tomar medidas preventivas de cara al fenómeno de El Niño, que ya llegó”. “Lamentablemente, el gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención y por lo tanto vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia”, complementó.

Fuentes de este Diario indicaron que la virtual jefa de Estado evalúa la creación de un comando especial que centralice la licitación y la ejecución de las obras de prevención frente a El Niño.

Las mismas fuentes explicaron que las obras proyectadas están en diferentes ministerios, entre ellos Desarrollo Agrario y Riego y Transportes y Comunicaciones y también en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

“La llegada de El Niño merece una atención especial. Los presupuestos están repartidos y se requiere de una unidad centralizada ante la premura. Se ha sugerido la creación de este comando y que se trabaje con contratos de gobierno a gobierno. Y que esa unidad articule de manera transversal con los ministerios”, refirieron las fuentes.

(Foto: Archivo GEC)

Otras fuentes cercanas al partido fujimorista señalaron que Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), sería el elegido para dirigir ese comando. Aunque no descartaron que también pueda asumir la conducción del MTC u otro ministerio relacionado a la infraestructura e industrias.

Balcázar a la espera

Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que el presidente José María Balcázar se encuentra a la espera de la proclamación de resultados que realice el JNE para dar inicio al proceso de transferencia.

Y desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ante una serie de consultas formuladas por este Diario, señalaron que el gobierno “expresa su respeto por el proceso electoral” y que “una vez culminadas las etapas correspondientes y oficializados los resultados conforme al marco legal, el Poder Ejecutivo actuará de acuerdo con los canales institucionales y el protocolo que corresponde”.

Además, la PCM expresó la “plena disposición” de la administración de Balcázar para desarrollar un proceso de transferencia de gobierno “ordenado, transparente y en beneficio del país”.

(Foto: Presidencia Perú) / LINO CHIPANA

La Presidencia del Consejos de Ministros también remarcó que el Ejecutivo, a través del Decreto Supremo N°089-2026-PCM autorizó la conformación de una comisión multisectorial que tiene como tarea elaborar un informe con recomendaciones, oportunidades de mejora y herramientas para el próximo gobierno.

“Asimismo, dicho informe incorporará el desarrollo de las acciones conjuntas vinculadas con la atención del Fenómeno de El Niño, así como las gestiones relacionadas con el proceso de acceso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, remarcó.

“El Perú inicia una nueva etapa”

De otro lado, Fujimori Higuchi, entre la noche del lunes y la mañana del martes, respondió a los saludos de los presidentes de América Latina a su elección.

Por ejemplo, la virtual presidenta agradeció al jefe de Estado argentino, Javier Milei, por sus palabras y remarcó que “el Perú inicia una nueva etapa”, con el objetivo “de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”.

Milei calificó la victoria electoral de Fujimori Higuchi como “histórica” y sostuvo que los resultados en el Perú y Colombia envían un mensaje claro: “la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”. “Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, complementó.

Fujimori- dirigiéndose al presidente de Chile, José Antonio Kast- refirió que su gobierno “abre la oportunidad de impulsar iniciativas que generen mayor estabilidad, crecimiento y oportunidades” para ambos países.

Y en respuesta al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, la lideresa de Fuerza Popular dijo que confía en que Lima y Bogotá concreten “una agenda de trabajo conjunto, diálogo y cooperación en beneficio de nuestros pueblos”.

Unidad y reconciliación

La virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que el Perú tras las elecciones generales “tiene que sanar sus heridas”, al referir que “no pisó el palito” durante la última campaña, cuando fue objetivo no solo de críticas, sino también de “insultos” por parte de sus adversarios. Agregó que “una de las responsabilidades más grande que tengo es liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad”.

En el video podcast “The Abundance Revolution”, del periodista cubano Ismael Cala, Fujimori Higuchi remarcó que solo estará cinco años en Palacio de Gobierno.

“Van a ser solo cinco años. Mi objetivo es cumplir y hacer un buen mandato de cinco años y ya después de ello podrá dedicarme a las conferencias”, manifestó.

Fujimori Higuchi también detalló cuáles serán las prioridades de su gobierno en sus 100 primeros días. En ese sentido, refirió que el primero es “devolverle la confianza” a los ciudadanos en sus autoridades y en el Estado y “recuperar el orden”.

“Y lo segundo es que en los próximos seis meses está llegando el Fenómeno de El Niño, que serán lluvias torrenciales, terribles, el Perú ha vivido estos episodios que se pueden transformar en grandes inundaciones y destruir tierras agrícolas. Desde el primer día tenemos que trabajar en prevención, sobre todo en las zonas que tienen mayor riesgo, como la costa norte”, expresó.

La virtual jefa de Estado indicó que se van a limpiar el cauce de los ríos y fortalecer los puentes.

“Toda mi energía está enfocada, en estos momentos, en terminar de ensamblar un equipo, ver qué políticas públicas vamos a implementar. Los 100 primeros días van a ser claves y van a marcar el inicio de un cambio”, complementó.

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En otro momento, Fujimori Higuchi refirió que su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, “en su pragmatismo no fue tan institucional” y que una prueba de ello fue “su pésima relación con la prensa” y con los partidos políticos.

“Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de derecho, de la democracia. Estoy en el esfuerzo de construir un partido político formal, que perdure en el tiempo y que vaya más allá de mi apellido. Fuerza Popular tiene que ser un legado para mi país. Esa es una primera gran diferencia, habrá muchas más”, remarcó.