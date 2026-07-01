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Resumen

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Un día después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el conteo de las actas electorales, que la dan como ganadora de la segunda vuelta, la virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, tuvo una serie de reuniones en el local de su partido en la Av. Guardia Civil, en San Isidro. Ella recibió a agricultores del Valle de Majes (Arequipa), al ex jefe de Gabinete Ministerial Yehude Simon y al expresidente del Congreso José Williams Zapata (Avanza País).

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