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La viga en el ojo propio

“El gobierno y el Congreso entrantes no pueden ser más cómplices del desorden y derroche de recursos regionales”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    Resumen

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    Keiko Fujimori. Foto: archivo GEC
    Keiko Fujimori. Foto: archivo GEC

    Los votos promovidos y conquistados por algunos liderazgos de izquierda a nombre del abandono y las frustraciones del llamado “Perú profundo” encierran, además de hipocresía y medias verdades, una distorsión grave: la de ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio.

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