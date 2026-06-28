También ha remarcado que los integrantes de su futuro Consejo de Ministros tendrán “experiencia”.

Fuentes allegadas a la cúpula del partido fujimorista indicaron a El Comercio que el principal objetivo de Fujimori Higuchi es mostrar resultados rápidos y concretos en sus primeros tres meses de su administración en sectores que considera clave: seguridad ciudadana, economía y agricultura. En este último sector ante el inminente impacto del fenómeno de El Niño costero.

“La idea es que sea un gobierno con éxitos iniciales”, complementaron.

Las mismas fuentes recordaron que, durante el debate presidencial de la segunda vuelta, hubo un anuncio de la excongresista que pasó casi desapercibido, pero que hoy cobra vigencia: “Keiko Fujimori dijo que solicitará facultades al Congreso” en materia de seguridad. Esta solicitud incluirá, de acuerdo al plan de gobierno de Fuerza Popular, la compra de 1.000 patrulleros inteligentes, 10 mil cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías.

Y, además, buscará legislar para entregar a las Fuerzas Armadas el control de las fronteras y de las cárceles, así como la implementación de “un rastrillaje conjunto” con la Policía Nacional en las calles.

Otras fuentes de este Diario detallaron que Fujimori Higuchi desea poner énfasis en la expansión de las unidades de flagrancia, a las que públicamente consideró “la piedra angular” de un sistema de justicia “renovado”.

El fujimorismo también priorizará- de acuerdo a las mismas fuentes- la reactivación de “grandes y pequeños proyectos” de infraestructura y el lanzamiento de un programa de agua y saneamiento. Y un plan de obras de prevención frente al fenómeno de El Niño costero.

Para cumplir con estas primeras medidas, según precisaron fuentes de este Diario, Fuerza Popular promoverá en la Comisión Permanente del Congreso saliente la aprobación del crédito suplementario de S/ 9.596 millones, que fue solicitada hace unas semanas por el presidente José María Balcázar. Incluso, el mandatario dijo, en su momento, que el objetivo de su propuesta era financiar obras de continuidad y nuevas.

Las mismas fuentes indicaron que el crédito suplementario será ejecutado, en su mayoría, por el nuevo gobierno.

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La baraja

Otras fuentes de este Diario detallaron que, al cierre de esta nota, Fujimori Higuchi baraja tres opciones para primer ministro. Estas son Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y candidato a primer vicepresidente de la República; el exministro de Economía y Finanzas Luis Carranza; y Edgardo Mosqueira Medina, exministro de la Presidencia en la última etapa del segundo gobierno de su padre Alberto Fujimori (1995-2000).

Galarreta fue presidente del Congreso, cuando Fuerza Popular tuvo una mayoría de 73 parlamentarios. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

Las mismas fuentes señalaron que Galarreta tiene respaldo al interior de Fuerza Popular y ven como virtud su conocimiento sobre el funcionamiento del Congreso, tras haber sido presidente de la Mesa Directiva en la legislatura 2017-2018. Agregaron que ante la composición de la cámara de diputados y de senadores (donde ni el bloque de derecha ni el de izquierda tiene mayoría) se requiere a una persona que sepa llegar a acuerdos.

Respecto a Carranza contaron que “sería un lujo” que acepte ser jefe de Gabinete Ministerial o titular del MEF. No obstante, esta decisión también pasa por el entorno familiar del economista.

Mosqueira Medina, actualmente, es coordinador del área de Gestión Pública de la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El abogado participó en la estructuración del plan de gobierno de Fuerza Popular en el 2016 y ha sido profesor invitado en la Escuela Naranja.

(Foto: BID)

Las mismas fuentes precisaron que a estos tres nombres que son evaluados por Fujimori Higuchi se podrían sumar otros en los próximos días. También adelantaron que, en las diferentes reuniones que ha tenido la exparlamentaria, ha dejado en claro que no anunciará a su jefe de Gabinete Ministerial hasta que se dé la proclamación del resultado de la segunda vuelta. Esto para evitar “las contingencias de la política”.

Al ser consultado por El Comercio, Galarreta dijo que “todavía no estamos formando un Gabinete”, pero remarcó que tiene que “tener a los mejores cuadros en cada materia”.

Remarcó que aún no se ha llegado al detalle sobre si el primer ministro será fujimorista o un independiente. No obstante, subrayó que “yo siempre he dicho que cuando ganan los demócratas en Estados Unidos, no gobiernan los republicanos, sino los demócratas”.

Un primer borrador

Otras fuentes cercanas a Fuerza Popular refirieron que Marco Vinelli, quien tuvo a su cargo la elaboración del plan de gobierno naranja, sería quien dirija el proceso de transferencia de gobierno. Y, además, se le ve como una posible carta para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Para el Ministerio del Interior, Fujimori Higuchi tiene como principal opción al senador electo Marco Miyashiro, integrante del GEIN de la Policía Nacional que capturó al cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Aunque ante la paridad de fuerzas que existe en la cámara alta del Congreso, no se descarta a otra persona.

Al interior del fujimorismo también se estudió la posibilidad de que el actual presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi, asuma el Mininter, cargo que ya ocupó durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). No obstante, se observó que su figura “genera resistencia” a raíz de las normas que ha promovido a favor de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (entre ellas una de amnistía y otra que traslada sus procesos al fuero policial militar).

Respecto a los líderes de otros partidos que respaldaron a Fujimori Higuchi en la segunda vuelta, ella, según fuentes de este Diario, podría considerar a Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), para la cartera de Transportes y Comunicaciones; y a Rafael Belaunde Llosa, excandidato presidencial de Libertad Popular, para el Ministerio de Energía y Minas.

Belaunde Llosa se reunió el último lunes con la virtual presidenta en su local de campaña, en San Isidro. En este encuentro, de acuerdo al relato de fuentes de El Comercio, ambos conversaron sobre el impulso de grandes proyectos mineros, la nueva Ley MAPE, la redistribución del canon, entre otros. Pero no hubo un ofrecimiento para una participación en el nuevo gobierno.

“Yo creo que el Gabinete puede tener personas de distinto origen, en tanto exista una afinidad con el programa económico y de seguridad ciudadana y con la visión de la presidenta electa. La PCM debe recaer en alguien de absoluta confianza de Fujimori Higuchi. Es lógico que la asuma alguien de su círculo”, manifestó el presidente de Libertad Popular a este medio.

(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

Otras fuentes cercanas al partido fujimorista señalaron que Miguel Torres, senador electo, no tendría, inicialmente, participación en el Ejecutivo. ¿La razón? Fuerza Popular quiere consolidar un bloque en el Senado y perfilar a su subsecretario general para presidir la Mesa Directiva de la cámara alta en el primer año del nuevo gobierno.

“El primer año debemos tener la mayor cantidad de votos en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, si uno de nuestros congresistas es convocado como ministro puede ir a votar al pleno, pero no es lo mismo, es un tema bien complicado”, manifestaron las fuentes.

Este mismo criterio se aplicaría para el excomandante general del Ejército César Astudillo, senador electo fujimorista, quien estaba voceado para el Ministerio de Defensa.

Un círculo de tres niveles

Fujimori Higuchi llegará a Palacio de Gobierno con un círculo de confianza de tres niveles [ver infografía]. En el primero están Galarreta y Torres, integrantes de su fórmula presidencial y los que tienen mayor poder dentro de Fuerza Popular, luego de ella. El primero, en los últimos años, controló la agrupación, y el otro, fue jefe de Gabinete de Asesores de la bancada naranja en el Congreso saliente.

En el segundo nivel, otros integrantes del CEN fujimorista, entre ellos los diputados electos Diethell Columbus, Marco Pacheco y Cecilia Chacón. Esta última tuvo a su cargo la campaña del partido en el distrito electoral de los peruanos en el extranjero, así como el despliegue de personeros fuera del territorio nacional.

También están técnicos como Carranza, Giuliana Loza, quien es asesora legal de Fuerza Popular, y Luis Dyer, jefe del comando de personeros. El empresario logró implementar una estrategia, a través de la cual, desplegaron a más de 90 mil personeros y recuperaron el 89% de las actas.

En el 2016, Dyer Fernández tuvo el mismo rol, pero en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a quien aportó S/97 mil. Cinco años antes postuló sin éxito al Congreso. Obtuvo 11.570 votos preferenciales.

(Infografía: El Comercio)

En el tercer nivel del círculo de confianza de Fujimori Higuchi se encuentran José Chlimper, exministro de Agricultura, ex director del Banco Central de Reserva (BCR) y ex secretario general de Fuerza Popular; y Jaime Yoshiyama, exministro de la Presidencia. Ambos tienen el rol de consejeros de Fujimori Higuchi, de acuerdo con fuentes de El Comercio.

Chlimper fue el promotor del hábeas corpus, a través del cual el TC ordenó la nulidad del juicio en contra de la excongresista y otros. El tribunal sostuvo que los hechos imputados por el fiscal José Domingo Pérez, del extinto equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, no eran delito durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Y, en este espacio, también forman parte el periodista y empresario español Román Cendoya y el comunicador social y experto en política internacional estadounidense de origen cubano Carlos Díaz-Rosillo. Ambos fueron asesores políticos externos de la campaña de Fujimori Higuchi y no tuvieron un contrato con ella o el partido.

“Todas estas personas son amigos de Keiko Fujimori, José, Jaime y también Román y Carlos. Sus palabras son escuchadas por ella”, indicaron las fuentes.