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Resumen

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A un mes para el cambio de mandato y con un pie en Palacio de Gobierno (las actas que restan por contar no revertirán el resultado), la virtual presidenta Keiko Fujimori (Fuerza Popular) evalúa la conformación de su Gabinete Ministerial y las acciones de sus 100 primeros días. Ella ha adelantado que la convocatoria de su equipo será “amplia y plural” y “más allá” de su partido.

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