Algunos de los principales aliados políticos del candidato presidencial Roberto Sánchez —durante la segunda vuelta— continúan marcando distancia de este tras su anuncio de desconocer al gobierno de su rival Keiko Fujimori (Fuerza Popular) por presuntas irregularidades en las mesas de votación del extranjero y supuestos cambios en la normativa electoral.

Se trata del excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien hasta hace poco integraba el equipo técnico de Juntos por el Perú; y de Alfonso López Chau, excandidato presidencial de Ahora Nación, que se convirtió en socio político de Sánchez Palomino cuando se iniciaron las actividades de campaña para el balotaje.

Ambos indicaron que reconocerán los resultados electorales que proclame el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de resolver los recursos pendientes.

—Desmarque—

Consultado por El Comercio si respaldará la decisión de Roberto Sánchez de no reconocer al gobierno de su rival Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rodríguez Cuadros señaló que respetará la proclamación que realice el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez se encuentren resueltos todos los recursos pendientes.

“Siempre he señalado que, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva los legítimos recursos de nulidad y proclame un ganador, esa decisión debe ser respetada. Yo, evidentemente, reconoceré el resultado electoral”, afirmó a este Diario.

Según señaló, “el conteo de la ONPE, al día de hoy, da como ganadora a la señora Keiko Fujimori. Esa realidad no va a cambiar”.

Asimismo, insistió en que “hay que esperar democráticamente el fin del conteo oficial. A partir de allí se abre una nueva etapa, que es la conformación del gobierno y la oposición en la nueva realidad política que se instaurará el 28 de julio”.

En la víspera, fuentes de El Comercio indicaron que el exembajador ya no se encuentra en Lima desde hace algunos días y que su labor en Juntos por el Perú estuvo circunscrita a brindar asesorías relacionadas con el equipo técnico.

Por su parte, López Chau señaló, a través de X (antes Twitter), que su partido, Ahora Nación, respetará la proclamación y los resultados que emita el JNE.

“Ahora Nación cree firmemente en la democracia y, por ello, respetará los resultados electorales que proclame el Jurado Nacional de Elecciones”, escribió.

Además, indicó que los ciudadanos que votaron en contra de Keiko Fujimori deberán ser escuchados y representados.

“Más de nueve millones de ciudadanos votaron contra el fujimorismo. Esa voz democrática debe ser escuchada y representada. Por eso, nos declaramos en oposición democrática, crítica y vigilante, para recuperar el equilibrio de poderes, la institucionalidad y al Estado”, agregó.

De otro lado, indicó que el país requiere una oposición que respete la democracia y que la haga respetar. “Ese es nuestro compromiso”, añadió.

Entre tanto, el martes por la noche, el excandidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, respondió a este Diario un cuestionario enviado por WhatsApp. En sus respuestas sostuvo que, mientras no existan pruebas fehacientes de fraude electoral, los resultados de los comicios deben ser respetados, “sean cuales sean”.

Quien estuvo ausente de las últimas conferencias de prensa fue Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú. Este Diario buscó conocer su posición sobre las declaraciones de Sánchez, pero no obtuvo respuesta pese a los mensajes enviados.

Una fuente de la agrupación señaló que Zunini se encuentra abocado a su propia agenda y al cumplimiento de diversas actividades partidarias.

—Más rechazos—

Por la mañana, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su rechazo a la actitud del candidato presidencial de Juntos por el Perú.

En un comunicado, criticó que Sánchez Palomino, sin presentar prueba alguna, haya calificado el proceso de segunda vuelta presidencial como un “fraude en desarrollo” y anuncie que no reconocerá los resultados.

“Estas afirmaciones no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana. Por el contrario, generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y favorecen la prolongación innecesaria del proceso de proclamación de resultados”, manifestó.

Sostuvo que esta situación es “preocupante” considerando los desafíos que enfrenta el país.

“El Perú debe prepararse para afrontar amenazas de gran magnitud, como el inminente Fenómeno El Niño y la grave crisis de inseguridad ciudadana, además de importantes retos económicos y sociales que demandan un gobierno entrante con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día”, agregó.

Ratificó su respaldo a la democracia y a una transición de gobierno ordenada y oportuna. Exhortó a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad.

En el mismo sentido se pronunció Proética. La institución rechazó las afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral sin evidencia en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

“Cuestionar la integridad de los procesos electorales sobre la base de afirmaciones infundadas debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho”, manifestó.

Explicó que en una democracia, los actores políticos tienen la responsabilidad de respetar las reglas electorales y los resultados emitidos por las autoridades competentes, incluso cuando estos no les sean favorables.

Asimismo, la Misión de Observación de la OEA en el Perú destacó las garantías del proceso de revisión post electoral.

En un comunicado reiteró que el conteo oficial de la segunda elección presidencial “se viene realizando de conformidad con la normativa vigente”.

“La MOE/OEA, que estuvo presente en todo el territorio nacional y en cuatro ciudades del exterior, reitera que, con el 99,86 % de actas contabilizadas, no ha identificado irregularidades, ni en el ámbito nacional ni en el exterior, que hayan alterado la voluntad de millones de peruanos expresada en las urnas el pasado 7 de junio”, precisó.

En tal sentido, exhortó a que todos los recursos sean resueltos a la brevedad y que los políticos respeten los resultados.

“La Misión estima fundamental que las impugnaciones pendientes se resuelvan con celeridad, que los actores políticos respeten los resultados y que el país pueda avanzar hacia una etapa de transición ordenada hacia el nuevo gobierno”, añadió.

El factor Carlos Pareja

El miércoles, el exembajador Harold Forsyth expresó su solidaridad con el canciller Carlos Pareja, quien en los últimos días ha sido cuestionado por Juntos por el Perú. La agrupación presentó una denuncia constitucional en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al atribuirle una presunta participación en un supuesto fraude electoral.

En diálogo con RPP, Forsyth aseguró que pondría las manos al fuego por el cuerpo diplomático, el canciller Carlos Pareja y otros funcionarios de la Cancillería. La declaración la formuló al ser consultado sobre el pronunciamiento de un grupo de excancilleres respecto de la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la segunda vuelta presidencial.

“Más que referirme concretamente a ese comunicado en general, sí solidarizarme contra algunas expresiones relacionadas con el servicio diplomático con Carlos Pareja, mi amigo de tantos años”, refirió.

Luego agregó: “Tengo respaldo institucional por lo que es el servicio diplomático y naturalmente sí estoy en condiciones de poner las manos al fuego por la honorabilidad de mis colegas”.