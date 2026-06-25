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Resumen

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Algunos de los principales aliados políticos del candidato presidencial Roberto Sánchez —durante la segunda vuelta— continúan marcando distancia de este tras su anuncio de desconocer al gobierno de su rival Keiko Fujimori (Fuerza Popular) por presuntas irregularidades en las mesas de votación del extranjero y supuestos cambios en la normativa electoral.

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